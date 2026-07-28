मेयो क्लिनिक ने बताया शराब ही नहीं, ये कारण भी बढ़ा सकते हैं Liver Cirrhosis का जोखिम, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

Liver Cirrhosis Symptoms: जब भी लिवर सिरोसिस (लिवर का खराब होना) का नाम आता है, तो हममें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह बीमारी सिर्फ उन्हीं को होती है जो दिन-रात शराब पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते, उनका लिवर भी सिरोसिस का शिकार हो सकता है? मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, शराब के अलावा हमारी रोजमर्रा की कई आदतें और बीमारियां भी लिवर को धीरे-धीरे सड़ा सकती हैं। आइए समझते हैं कि लिवर सिरोसिस क्या है और शराब के अलावा इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं।