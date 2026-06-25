Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: 39 की उम्र में मां बनने जा रहीं सामंथा, गायनेकोलॉजिस्ट से जानें बढ़ती उम्र में प्रेग्नेंसी के रिस्क

इस बीमारी से जीतने के बाद सामंथा का प्रेग्नेंट होना उन लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो किसी न किसी ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं और बढ़ती उम्र में भी मां बनने का सपना देख रही हैं। आइए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलजा अग्रवाल से समझते हैं कि ऐसी कंडीशन में सुरक्षित प्रेग्नेंसी कैसे मुमकिन है और मेयो क्लिनिक से जानिए लेट प्रेगनेंसी के क्या रिस्क हैं।