बच्चे के डायपर एरिया में लाल चकत्ते, जलन और बेचैनी को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताए ये हो सकते हैं Nappy Rash के लक्षण

Nappy Rash Symptoms: छोटे बच्चे रोकर ही अपनी हर तकलीफ बताते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पिछले कुछ दिनों से बिना बात के चिड़चिड़ा हो रहा है, दूध पीते समय या सोते समय छटपटा रहा है, तो एक बार उसका डायपर खोलकर जरूर चेक करिए। कहीं उसके डायपर वाले हिस्से (पॉटी और सुसु की जगह) पर लाल-लाल दाने या चकत्ते तो नहीं पड़ गए हैं?