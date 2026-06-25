25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

बच्चे के डायपर एरिया में लाल चकत्ते, जलन और बेचैनी को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताए ये हो सकते हैं Nappy Rash के लक्षण

Nappy Rash Cause : बच्चे के डायपर एरिया में लाल चकत्ते या जलन को बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए! आइए एनएचएस और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानते हैं कि नैपी रैश (Nappy Rash) के शुरुआती लक्षण और इसे ठीक करने के उपाय क्या-क्या हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 25, 2026

nappy rash symptoms in babies,how to treat diaper rash,baby diaper rash remedies,

बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए खुशबूदार वाइप्स की जगह सादे गुनगुने पानी और कॉटन (रुई) का इस्तेमाल करें। - (Photo- Freepik)

Nappy Rash Symptoms: छोटे बच्चे रोकर ही अपनी हर तकलीफ बताते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पिछले कुछ दिनों से बिना बात के चिड़चिड़ा हो रहा है, दूध पीते समय या सोते समय छटपटा रहा है, तो एक बार उसका डायपर खोलकर जरूर चेक करिए। कहीं उसके डायपर वाले हिस्से (पॉटी और सुसु की जगह) पर लाल-लाल दाने या चकत्ते तो नहीं पड़ गए हैं?

इसे नैपी रैश (Nappy Rash) कहते हैं। यह छोटे बच्चों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन इसे हल्के में लेना बच्चे की तकलीफ को बढ़ा सकता है। आइए एनएचएस से जानते हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

कैसे पहचानें कि बच्चे को नैपी रैश हुआ है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर बच्चे को नैपी रैश हो रहा है, तो आपको उसकी स्किन पर ये बदलाव साफ दिखेंगे;

  • लाल-लाल चकत्ते होना।
  • त्वचा का गर्म होना।
  • छोटे-छोटे दाने या छाले नजर आने लगते हैं।
  • बच्चे का चिड़चिड़ापन होना।

क्यों होते हैं ये रैशेज?

  • लंबे समय तक गीलापन।
  • डायपर बच्चे को बहुत टाइट आ रहा है, तो उठने-बैठने या पैर हिलाने पर वो त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे छिलन हो जाती है।
  • केमिकल वाले वाइप्स या साबुन से बच्चे की नाजुक त्वचा पर एलर्जी हो जाती है।
  • अगर बच्चा या दूध पिलाने वाली मां कोई एंटीबायोटिक दवा ले रही है, तो भी बच्चे का पेट खराब होने या थ्रश (एक तरह का इन्फेक्शन) होने से रैशेज का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे ठीक करें बच्चे के रैशेज?

NHS की गाइडलाइंस कहती हैं कि ज्यादातर नैपी रैशेज को आप 3 से 4 दिनों में इन आसान तरीकों से ठीक कर सकते हैं;

1. डायपर फ्री टाइम दें- बच्चे को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे दिन में कुछ देर के लिए बिना डायपर या लंगोट के खुला छोड़ दें। हवा लगने से स्किन अपने आप जल्दी ठीक होती है।

2. जल्दी-जल्दी डायपर बदलें- जैसे ही बच्चा सुसु या पॉटी करे, तुरंत उसका डायपर बदलें। गीलेपन को जमा न होने दें।

3. सिर्फ गुनगुने पानी का इस्तेमाल- बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए खुशबूदार वाइप्स की जगह सादे गुनगुने पानी और कॉटन (रुई) का इस्तेमाल करें। साफ करने के बाद रगड़कर पोंछने के बजाय हल्के हाथ से थपथपाकर (Dab करके) सुखाएं।

4. बैरियर क्रीम लगाएं- हर बार डायपर पहनाने से पहले डॉक्टर की सलाह से कोई अच्छी जिंक आधारित (Zinc-based) नैपी रैश क्रीम लगाएं। यह क्रीम त्वचा पर एक सुरक्षा कवच बना देती है जिससे यूरिन सीधे स्किन को टच नहीं कर पाता।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Nirjala Ekadashi Health Tips: आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं? NIDDK के मुताबिक डायबिटीज मरीज ऐसे रखें उपवास

ये भी पढ़ें
Nirjala Ekadashi 2026 Diabetes and Fasting Can Diabetics Fast on Ekadashi Nirjala Ekadashi Health Tips

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

25 Jun 2026 11:38 am

Hindi News / Health / बच्चे के डायपर एरिया में लाल चकत्ते, जलन और बेचैनी को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताए ये हो सकते हैं Nappy Rash के लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी? HMPV वायरस हो सकता है वजह, NIH की रिसर्च से जानिए लक्षण

Human Metapneumovirus HMPV Symptoms HMPV Infection
स्वास्थ्य

Peripheral Smear Test क्या है? खून की कोशिकाओं को देखकर कैसे पता चलती हैं कई बीमारियां, रिसर्च से समझिए

Blood Cell Test Leukemia Diagnosis Thalassemia Test Blood Disorders
स्वास्थ्य

World Vitiligo Day 2026: सफेद पैच हो सकते हैं विटलिगो के लक्षण, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है बीमारी एक दूसरे के संपर्क से फैलती है

world vitiligo day 2026,vitiligo causes and symptoms,is vitiligo contagious,
स्वास्थ्य

Nirjala Ekadashi Health Tips: आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं? NIDDK के मुताबिक डायबिटीज मरीज ऐसे रखें उपवास

Nirjala Ekadashi 2026 Diabetes and Fasting Can Diabetics Fast on Ekadashi Nirjala Ekadashi Health Tips
स्वास्थ्य

Peripheral Neuropathy Warning Signs: ब्लड शुगर बढ़ने से नसों को कैसे पहुंचता है नुकसान? पहचानें पेरिफेरल न्यूरोपैथी के संकेत

peripheral neuropathy symptoms ,diabetic neuropathy signs,diabetes nerve damage symptoms,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.