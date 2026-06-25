World Vitiligo Day 2026: सफेद पैच हो सकते हैं विटलिगो के लक्षण, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है बीमारी एक दूसरे के संपर्क से फैलती है

World Vitiligo Day 2026: 25 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जा रहा है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हर 100 में से 1 इंसान (यानी करीब 1% आबादी) इस समस्या से जूझ रहा है। इसके बावजूद, आज भी जब हम किसी के शरीर पर सफेद दाग देखते हैं, तो अजीब तरह से घूरने लगते हैं या उनसे थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं। चलिए मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से समझते हैं कि ये बीमारी क्या होती है और क्या ये एक दूसरे को छूने से फैलती है।