वजन बढ़ने से अलग है Lipedema? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया शरीर के निचले हिस्से में जमा फैट के संकेत पहचानें

Lipedema Symptoms: अक्सर जब शरीर के निचले हिस्से यानी कूल्हों, जांघों या पिंडलियों का वजन बढ़ने लगता है, तो लोग इसे आम मोटापा मान लेते हैं। लोग डाइटिंग करने लगते हैं, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैरों की चर्बी कम नहीं होती। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, पैरों में इस तरह असमान रूप से फैट जमा होना सिर्फ सामान्य वजन बढ़ना नहीं, बल्कि लिपिडिमा (Lipedema) नाम की एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। आइए जानते हैं कि लिपिडिमा क्या है, यह सामान्य मोटापे से कैसे अलग है और इसके क्या लक्षण हैं।