सुबह उठते ही बच्चा लंगड़ाकर चले तो दें ध्यान, Juvenile Arthritis हो सकती है वजह 

बच्चे में जुवेनाइल आर्थराइटिस का एक संकेत सुबह उठने के बाद लंगड़ाकर चलना हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावित जोड़ों में अकड़न और सूजन सुबह या लंबे समय तक आराम करने के बाद ज्यादा महसूस हो सकती है। राष्ट्रीय गठिया एवं मस्कुलोस्केलेटल एवं त्वचा रोग संस्थान (NIAMS) के मुताबिक, जुवेनाइल आर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द, सूजन और अकड़न सुबह के समय या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद ज्यादा हो सकती है। खासतौर पर छोटे बच्चे हमेशा दर्द की शिकायत नहीं करते। ऐसे में उनके चलने के तरीके में बदलाव, जैसे सुबह लंगड़ाकर चलना, माता-पिता के लिए ध्यान देने वाला संकेत हो सकता है।