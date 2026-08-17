E coli in Drinking Water: रेलवे स्टेशन के पानी में Ecoli, जानिए सेहत को क्या नुकसान पहुंचाता है यह बैक्टीरिया

E coli Bacteria: CAG (Comptroller and Auditor General) की संसद में पेश की गई हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर्स और नलों के पानी के नमूनों में E. coli (एशरिशिया कोलाई) और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। यात्रा के दौरान अनजाने में दूषित पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना गंभीर और खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं CAG रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है और सेहत को क्या नुकसान पहुंचाता है यह बैक्टीरिया साथ ही किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है।