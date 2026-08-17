Antacid: एंटासिड क्या सिर्फ गैस-एसिडिटी की दवा, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कब राहत देता है और इसके क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स

Antacid Side Effect Hindi: अक्सर जब भी पेट में जलन, खट्टी डकारें या सीने में भारीपन महसूस होता है, तो हम बिना सोचे-समझे एंटासिड (Antacid) सिरप या गोली ले लेते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ गैस या एसिडिटी की साधारण दवा मानते हैं। लेकिन ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, एंटासिड पेट के एसिड को तुरंत बेअसर (neutralize) करके राहत तो देता है, लेकिन इसका सही और सीमित इस्तेमाल करना ही सुरक्षित होता है। आइए समझते हैं कि एंटासिड कब लेना चाहिए और इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।