Gallbladder में कैंसर कैसे होता है? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से जानें इसके लक्षण, कारण और किन लोगों को रहता है खतरा

Gallbladder Cancer: पेट के दाहिने हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे एक छोटा सा, नाशपाती (Pear) के आकार का अंग होता है जिसे हम पित्ताशय यानी गॉलब्लैडर (Gallbladder) कहते हैं। इसका मुख्य काम लिवर द्वारा बनाए गए पाचक रस यानी 'पित्त' (Bile) को जमा करना होता है, जो हमारे भोजन में मौजूद फैट (वसा) को पचाने में मदद करता है। आमतौर पर लोग गॉलब्लैडर में पत्थरी (Gallstones) की समस्या के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी छोटे से अंग में कैंसर भी पनप सकता है? गॉलब्लैडर कैंसर को चिकित्सा विज्ञान में एक साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य पेट दर्द या गैस-एसिडिटी जैसे लगते हैं। आइए समझें कि गॉलब्लैडर कैंसर क्या है, यह कैसे विकसित होता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है।