Oblique Fracture: हड्डी टूटने के बाद कब लगता है प्लास्टर और कब होती है सर्जरी? जानें ऑब्लिक फ्रैक्चर के बारें में

Oblique Fracture Hindi: चलते-फिरते अचानक गिर जाना, खेल-कूद के दौरान चोट लग जाना या फिर कोई सड़क हादसा होना हड्डी टूटने (फ्रैक्चर) की वजह कोई भी हो सकती है। जब भी किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है, तो सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि क्या यह सिर्फ प्लास्टर (कास्ट) चढ़ाने से ठीक हो जाएगी या फिर इसके लिए सर्जरी (ऑपरेशन) की जरूरत पड़ेगी? हड्डी किस तरह और किस एंगल पर टूटी है, इसी बात पर इलाज का पूरा तरीका निर्भर करता है। मेडिकल साइंस में तिरछी टूटी हुई हड्डी को ऑब्लिक फ्रैक्चर (Oblique Fracture) कहा जाता है। आइए समझें कि ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या है, यह कैसे होता है और डॉक्टर इसमें प्लास्टर या सर्जरी का फैसला कब लेते हैं।