बिस्तर पर लैपटॉप चलाना है खतरनाक! जानें नुकसान और बचने के आसान तरीके



लैपटॉप के नीचे छोटे-छोटे वेंट्स होते हैं, जो लैपटॉप को ठंडा रखने और ओवरहीटिंग से बचाने के लिए हवा अंदर खींचने और बाहर निकालने का काम करते हैं। जब आप लैपटॉप को बिस्तर, सोफे या तकिए जैसी नरम चीजों पर रखते हैं, तो ये वेंट्स पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। इससे ठंडी हवा अंदर नहीं जा पाती और गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे लैपटॉप के अंदर के पार्ट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको बिस्तर पर लैपटॉप चलाना ही है, तो आप लैपटॉप स्टैंड, लैपट्रे या किसी हार्ड फोल्डर जैसी सख्त चीज पर रख के इस्तेमाल करें, ताकि वेंट्स खुले रहें और उसे सही हवा मिलती रहे।