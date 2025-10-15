Patrika LogoSwitch to English

समाचार

सुपरस्टार लैपटॉप चाहिए तो केवल RAM नहीं, इन बातों को चेक करके ही खरीदें Laptop

Good Laptop Features List: कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल सभी के काम के लिए एक बढ़िया लैपटॉप होना बहुत जरुरी है। ऐसा लैपटॉप लेना ज्यादा बढ़िया होता है, जो मल्टीटास्किंग हो और बेहतर परफॉर्मेंस दे।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 15, 2025

Good Laptop Features

Good Laptop Features(Symbolic AI Image-Gemini)

Requirements for Good Laptop: आज के डिजिटल युग में लैपटॉप हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। चाहे काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ RAM और स्टोरेज देखकर ही लैपटॉप खरीद लेते हैं, जबकि परफॉर्मेंस के लिए कई और फैक्टर हैं जिसपर ध्यान देकर लैपटॉप खरीदना ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप भी एक बढ़िया चलने वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं जो सालों तक अच्छे से चले, तो खरीदने से पहले इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

Laptop Features

प्रोसेसर (Processor)

लैपटॉप का दिमाग उसका प्रोसेसर होता है। केवल ज्यादा RAM होने से सिस्टम तेज नहीं चलता, जब तक प्रोसेसर पावरफुल न हो। इसलिए प्रोसेसर बढ़िया होना बहुत जरुरी होता है।
अगर आप स्टूडेंट हैं या सामान्य काम करते हैं तो Intel i5 (12th Gen) या AMD Ryzen 5 पर्याप्त रहेगा।
वहीं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन या गेमिंग के लिए Intel i7 / i9 या Ryzen 7 / 9 ज्यादा बेहतर विकल्प हैं।
नए जेनरेशन का प्रोसेसर हमेशा पुराने से अधिक एफिशिएंट और एनर्जी-सेविंग होता है।

स्टोरेज, SSD या HDD?

आज भी कई लोग सिर्फ स्टोरेज की मात्रा देखकर लैपटॉप खरीद लेते हैं। लेकिन असली फर्क स्टोरेज के टाइप से पड़ता है। HDD बहुत पुराना मॉडल हो गया है। जबकि SSD एक बढ़िया चलने वाला स्टोरेज है।
SSD (Solid State Drive) लैपटॉप को बेहद तेज बनाती है। सिस्टम कुछ सेकंड में ऑन हो जाता है और फाइल्स तुरंत खुलती हैं।
HDD (Hard Disk Drive) सस्ती होती है, लेकिन धीमी।
सबसे अच्छा है कि आप SSD + HDD कॉम्बिनेशन वाला मॉडल लें। जहां SSD में सिस्टम इंस्टॉल हो और HDD में डेटा स्टोर करें।

डिस्प्ले क्वालिटी और साइज

अगर आप लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करते हैं, तो स्क्रीन क्वालिटी बहुत मायने रखती है। बढ़िया और थोड़ा बड़ा स्क्रीन होना आपके लिए बढ़िया साबित होगा। फुल एचडी (1920x1080) या उससे बेहतर स्क्रीन होना जरूरी है।
IPS पैनल वाली स्क्रीन रंगों को नेचुरल दिखाती है और व्यूइंग एंगल बेहतर रहता है। वहीं 14 इंच का लैपटॉप पोर्टेबल होता है, जबकि 15.6 इंच वाला मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर है। इसलिए एक बेहतर स्क्रीन वाला लैपटॉप लेना ज्यादा बेहतर साबित होगा।

बैटरी बैकअप और पोर्ट्स भी जरुरी

बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड
एक बेहतर लैपटॉप में बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस होना भी जरुरी है। एक परफेक्ट लैपटॉप वही है जो बार-बार चार्ज की मांग न करे। कम से कम 6 से 8 घंटे का बैकअप होना चाहिए। साथ ही, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाले मॉडल का चुनाव करें ताकि आप जल्दी से काम पर लौट सकें। इसलिए बढ़िया बैटरी होना भी लैपटॉप में जरुरी है।

पोर्ट्स और कनेक्टिविटी
लैपटॉप में अलग-अलग पोर्ट्स और कनेक्टिविटी होना भी बहुत जरुरी है। लैपटॉप में पर्याप्त पोर्ट्स होने चाहिए। जैसे USB Type-C, HDMI, और कार्ड रीडर।
अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 जैसी लेटेस्ट कनेक्टिविटी जरूर देखें। कई तरह के पोर्ट्स और कनेक्टिविटी होने से कंप्यूटर ज्यादा मल्टीटास्किंग हो जाता है।

Updated on:

15 Oct 2025 03:28 pm

Published on:

15 Oct 2025 03:27 pm

Hindi News / News Bulletin / सुपरस्टार लैपटॉप चाहिए तो केवल RAM नहीं, इन बातों को चेक करके ही खरीदें Laptop

