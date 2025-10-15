सुपरस्टार लैपटॉप चाहिए तो केवल RAM नहीं, इन बातों को चेक करके ही खरीदें Laptop

आज भी कई लोग सिर्फ स्टोरेज की मात्रा देखकर लैपटॉप खरीद लेते हैं। लेकिन असली फर्क स्टोरेज के टाइप से पड़ता है। HDD बहुत पुराना मॉडल हो गया है। जबकि SSD एक बढ़िया चलने वाला स्टोरेज है।

SSD (Solid State Drive) लैपटॉप को बेहद तेज बनाती है। सिस्टम कुछ सेकंड में ऑन हो जाता है और फाइल्स तुरंत खुलती हैं।

HDD (Hard Disk Drive) सस्ती होती है, लेकिन धीमी।

सबसे अच्छा है कि आप SSD + HDD कॉम्बिनेशन वाला मॉडल लें। जहां SSD में सिस्टम इंस्टॉल हो और HDD में डेटा स्टोर करें।