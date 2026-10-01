Pregnancy में Hot Flashes क्यों आती हैं? Cleveland Clinic से जानें अचानक गर्मी और पसीना आने की वजह

Hot Flashes During Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं को अचानक शरीर में गर्मी महसूस होने लगती है और पसीना भी ज्यादा आ सकता है। कई बार यह गर्मी इतनी अचानक महसूस होती है कि समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव इसके पीछे एक वजह हो सकते हैं। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में हॉट फ्लैश क्यों आते हैं और इससे राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है।