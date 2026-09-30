Pancreatic Neuroendocrine Tumor: पेट दर्द, वजन कम होना और पीलिया को न करें नजरअंदाज, हो सकता है पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर

Pancreatic Neuroendocrine Tumor: अक्सर पेट में हल्का-फुल्का दर्द होना, बिना किसी डाइटिंग के अचानक वजन घटने लगना या फिर आंखों और त्वचा में पीलापन आ जाना जैसी समस्याओं को हम गैस्ट्रिक, गैस या सामान्य कमजोरी समझकर टाल देते हैं। बाजार से कोई एंटासिड या गैस की दवा खाकर हम सोच लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये लक्षण बार-बार लौट रहे हैं या लंबे समय से बने हुए हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल की दुनिया में यह स्थिति पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से जुड़ी एक खास और दुर्लभ बीमारी का संकेत हो सकती है, जिसे पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (Pancreatic Neuroendocrine Tumor - pNETs) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह ट्यूमर क्या होता है, इसके लक्षण कैसे पहचानें और समय रहते इसका पता लगाना क्यों जरूरी है।