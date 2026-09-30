Lacerations: चाकू, कांच या गिरने से लगा कट हो सकता है गंभीर, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर?

Lacerations Cause: घर में रसोइ घर में काम करते वक्त चाकू से हाथ कट जाना, कांच का कोई बर्तन टूटकर लग जाना, या चलते-फिरते अचानक गिरकर छिल जाना बहुत ही आम बात है। कई बार ये कट इतने हल्के होते हैं कि एक छोटी सी बैंडेज लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक, कई बार कट इतना गहरा या खतरनाक होता है कि जरा सी लापरवाही से संक्रमण (इन्फेक्शन), नसों को नुकसान या बहुत ज्यादा खून बहने की नौबत आ जाती है। त्वचा के इस तरह फटने या कट जाने को लेस्रेशन (Laceration) कहा जाता है। अक्सर लोग घबराहट में समझ नहीं पाते कि चोट का इलाज घर पर ही घरेलू प्राथमिक उपचार (First Aid) से हो जाएगा या मरीज को तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। आइए समझते हैं कि मामूली और गंभीर कट में क्या अंतर होता है, घर पर सही देखभाल कैसे करें और डॉक्टर के पास जाने का सही समय क्या है।