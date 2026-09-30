Lacerations: चाकू, कांच या गिरने से लगा कट हो सकता है गंभीर, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर?

शरीर पर कट लगते ही तुरंत क्या करना चाहिए- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Lacerations Cause: घर में रसोइ घर में काम करते वक्त चाकू से हाथ कट जाना, कांच का कोई बर्तन टूटकर लग जाना, या चलते-फिरते अचानक गिरकर छिल जाना बहुत ही आम बात है। कई बार ये कट इतने हल्के होते हैं कि एक छोटी सी बैंडेज लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक, कई बार कट इतना गहरा या खतरनाक होता है कि जरा सी लापरवाही से संक्रमण (इन्फेक्शन), नसों को नुकसान या बहुत ज्यादा खून बहने की नौबत आ जाती है। त्वचा के इस तरह फटने या कट जाने को लेस्रेशन (Laceration) कहा जाता है। अक्सर लोग घबराहट में समझ नहीं पाते कि चोट का इलाज घर पर ही घरेलू प्राथमिक उपचार (First Aid) से हो जाएगा या मरीज को तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। आइए समझते हैं कि मामूली और गंभीर कट में क्या अंतर होता है, घर पर सही देखभाल कैसे करें और डॉक्टर के पास जाने का सही समय क्या है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर चोट बहुत गहरी नहीं है और नीचे दिए गए लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं;
अगर कट हल्का है और आप उसे घर पर ही संभाल रहे हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें;
कई बार कट दिखने में छोटा लगता है लेकिन अंदरूनी अंगों या नसों को नुकसान पहुंचा चुका होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी स्थिति दिखे, तो तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी में जाएं;
चोट लगने के कुछ दिनों बाद भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। अगर कट वाली जगह के आसपास की त्वचा बहुत लाल पड़ जाए, वहां सूजन और तेज दर्द होने लगे, घाव गर्म महसूस हो, या उससे पीला-हरा मवाद (Pus) निकलने लगे, तो इसे अनदेखा न करें। इसके अलावा अगर चोट लगने के बाद मरीज को बुखार आ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
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