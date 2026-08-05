Intertrigo Skin Disease: त्वचा पर रगड़ से होता है, Cleveland Clinic और NCBI से जानें लक्षण

Intertrigo / image credit stock.adobe
Intertrigo Causes: शरीर के जिन हिस्सों में त्वचा की सिलवटें आपस में रगड़ती हैं, वहां इंटरट्रिगो (Intertrigo) हो सकता है। यह खासतौर पर उन जगहों पर होता है, जहां त्वचा आपस में रगड़ती है और पसीने या नमी के कारण लंबे समय तक गीली रहती है। गर्म और नम मौसम में यह समस्या बढ़ सकती है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इंटरट्रिगो क्यों होता है, इसके होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
Cleveland Clinic और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, इंटरट्रिगो मुख्य रूप से त्वचा के आपस में रगड़ने, गर्मी और नमी के कारण होने वाली सूजन है। जब त्वचा की सिलवटों में पसीना या दूसरी नमी फंस जाती है, तो त्वचा की सतह आपस में चिपकने लगती है और रगड़ बढ़ जाती है। इससे त्वचा में जलन, सूजन और कभी-कभी त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही, त्वचा पर सामान्य रूप से मौजूद बैक्टीरिया या फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं और सेकेंडरी इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं।
Cleveland Clinic और NCBI के अनुसार, इंटरट्रिगो के लक्षण इसकी गंभीरता और उसमें संक्रमण मौजूद होने या न होने पर निर्भर कर सकते हैं। आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं:
अगर इंटरट्रिगो के साथ संक्रमण भी हो जाए, तो प्रभावित हिस्से से दुर्गंध आना, पस वाले दाने, सूजन या छूने पर दर्दनाक उभरे हुए दाने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण संक्रमण का संकेत हो सकते हैं।
इंटरट्रिगो आमतौर पर शरीर के इन हिस्सों में अधिक देखने को मिल सकती है:
इसके अलावा, छोटे बच्चों में डायपर रैश भी इंटरट्रिगो का एक रूप माना जाता है।
इंटरट्रिगो से बचने के लिए Cleveland Clinic और NCBI के अनुसार, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है:
अगर त्वचा की सिलवटों में बना चकत्ता ठीक नहीं हो रहा है, अचानक ज्यादा बढ़ रहा है या देखभाल के बावजूद लक्षण बने हुए हैं। साथ ही, प्रभावित हिस्से से दुर्गंध आ रही है या पस वाले दाने दिखाई दे रहे हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है।
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