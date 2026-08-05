Intertrigo Skin Disease: त्वचा पर रगड़ से होता है, Cleveland Clinic और NCBI से जानें लक्षण

Cleveland Clinic और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, इंटरट्रिगो मुख्य रूप से त्वचा के आपस में रगड़ने, गर्मी और नमी के कारण होने वाली सूजन है। जब त्वचा की सिलवटों में पसीना या दूसरी नमी फंस जाती है, तो त्वचा की सतह आपस में चिपकने लगती है और रगड़ बढ़ जाती है। इससे त्वचा में जलन, सूजन और कभी-कभी त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही, त्वचा पर सामान्य रूप से मौजूद बैक्टीरिया या फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं और सेकेंडरी इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं।