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Intertrigo Skin Disease: त्वचा पर रगड़ से होता है, Cleveland Clinic और NCBI से जानें लक्षण

Intertrigo Symptoms: शरीर की त्वचा की सिलवटों में रगड़ होने से इंटरट्रिगो क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए Cleveland Clinic और NCBI के अनुसार जानते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 05, 2026

Intertrigo Treatment, Intertrigo Prevention

Intertrigo / image credit stock.adobe

Intertrigo Causes: शरीर के जिन हिस्सों में त्वचा की सिलवटें आपस में रगड़ती हैं, वहां इंटरट्रिगो (Intertrigo) हो सकता है। यह खासतौर पर उन जगहों पर होता है, जहां त्वचा आपस में रगड़ती है और पसीने या नमी के कारण लंबे समय तक गीली रहती है। गर्म और नम मौसम में यह समस्या बढ़ सकती है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इंटरट्रिगो क्यों होता है, इसके होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इंटरट्रिगो क्यों होता है?

Cleveland Clinic और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, इंटरट्रिगो मुख्य रूप से त्वचा के आपस में रगड़ने, गर्मी और नमी के कारण होने वाली सूजन है। जब त्वचा की सिलवटों में पसीना या दूसरी नमी फंस जाती है, तो त्वचा की सतह आपस में चिपकने लगती है और रगड़ बढ़ जाती है। इससे त्वचा में जलन, सूजन और कभी-कभी त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही, त्वचा पर सामान्य रूप से मौजूद बैक्टीरिया या फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं और सेकेंडरी इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं।

इंटरट्रिगो के लक्षण क्या होते हैं?

Cleveland Clinic और NCBI के अनुसार, इंटरट्रिगो के लक्षण इसकी गंभीरता और उसमें संक्रमण मौजूद होने या न होने पर निर्भर कर सकते हैं। आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

  • त्वचा की सिलवटों में लाल या लाल-भूरे रंग के चकत्ते बनना।
  • प्रभावित जगह पर खुजली, जलन या चुभन होना।
  • त्वचा में दर्द या असहजता महसूस होना।
  • त्वचा का छिला हुआ महसूस होना।
  • त्वचा में दरारें पड़ना।
  • प्रभावित जगह से पानी या तरल पदार्थ निकलना।
  • त्वचा पर पपड़ी या परत बनना।
  • गंभीर स्थिति में त्वचा से खून आना।

अगर इंटरट्रिगो के साथ संक्रमण भी हो जाए, तो प्रभावित हिस्से से दुर्गंध आना, पस वाले दाने, सूजन या छूने पर दर्दनाक उभरे हुए दाने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण संक्रमण का संकेत हो सकते हैं।

इंटरट्रिगो शरीर के किन हिस्सों में होता है?

इंटरट्रिगो आमतौर पर शरीर के इन हिस्सों में अधिक देखने को मिल सकती है:

  • गर्दन की सिलवटों में।
  • बगल में।
  • स्तनों के नीचे या उनके बीच।
  • पेट की त्वचा की सिलवटों में।
  • नितंबों के बीच।
  • जांघों के अंदरूनी हिस्से में।
  • जननांगों के आसपास।
  • हाथों या पैरों की उंगलियों के बीच।

इसके अलावा, छोटे बच्चों में डायपर रैश भी इंटरट्रिगो का एक रूप माना जाता है।

इंटरट्रिगो से बचाव कैसे करें?

इंटरट्रिगो से बचने के लिए Cleveland Clinic और NCBI के अनुसार, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है:

  • नहाने या व्यायाम के बाद त्वचा को अच्छी तरह सुखाएं।
  • प्रभावित या संवेदनशील हिस्से को रगड़कर सुखाने के बजाय हल्के हाथ से थपथपाकर सुखाएं।
  • ज्यादा पसीना आने पर कपड़े बदलें और त्वचा को सूखा रखें।
  • बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें।
  • हवा पास होने वाले और आरामदायक कपड़े पहनें।
  • त्वचा की सिलवटों में लंबे समय तक नमी जमा न होने दें।
  • त्वचा को साफ रखने के लिए हल्के क्लेंजर या साबुन का इस्तेमाल करें।
  • त्वचा को जोर से रगड़ने या स्क्रब करने से बचें।
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से स्किन-बैरियर क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • बच्चों में डायपर को समय-समय पर बदलते रहें, ताकि त्वचा लंबे समय तक गीली न रहे।
  • बार-बार इंटरट्रिगो होने पर डॉक्टर से सलाह लें।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर त्वचा की सिलवटों में बना चकत्ता ठीक नहीं हो रहा है, अचानक ज्यादा बढ़ रहा है या देखभाल के बावजूद लक्षण बने हुए हैं। साथ ही, प्रभावित हिस्से से दुर्गंध आ रही है या पस वाले दाने दिखाई दे रहे हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

05 Aug 2026 01:00 pm

Published on:

05 Aug 2026 12:59 pm

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