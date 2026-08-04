सर्दी-जुकाम, बुखार में एक्सरसाइज कब नहीं करना चाहिए? जानिए क्या है Mayo Clinic और Cleveland Clinic की सलाह

वहीं Cleveland Clinic के अनुसार, सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में दर्द या थकान जैसे लक्षण होने पर भी आराम करना चाहिए और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। वहीं बुखार के दौरान एक्सरसाइज करने से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और डिहाइड्रेशन से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर उल्टी या दस्त के कारण शरीर में पहले ही पानी की कमी हो चुकी है, तो ज्यादा मेहनत करने से चक्कर आने या बेहोशी का खतरा भी बढ़ सकता है।