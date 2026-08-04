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Impetigo: त्वचा पर फफोले और पपड़ी बन रही है? Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NHS से जानें कारण

Impetigo Symptoms: चेहरे या शरीर पर लाल घाव, फफोले और पपड़ी क्यों बनती है? जानें Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NHS के अनुसार इम्पेटिगो के कारण, लक्षण, बचाव और डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 04, 2026

Impetigo Treatment, Impetigo In Children

Impetigo / image credit freepik

Impetigo Causes: चेहरे या शरीर पर लाल घाव, फफोले और पपड़ी नजर आना त्वचा संक्रमण इम्पेटिगो (Impetigo) का संकेत हो सकता है। यह समस्या खासतौर पर छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बड़े लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इम्पेटिगो क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इम्पेटिगो क्यों होता है?

Mayo Clinic के अनुसार, इम्पेटिगो एक बैक्टीरियल त्वचा संक्रमण है, जो आमतौर पर स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus) या स्ट्रेप्टोकोकस (Streptococcus) जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है। वहीं Cleveland Clinic के अनुसार, कई मामलों में बैक्टीरिया त्वचा पर मौजूद कट, खरोंच, कीड़े के काटने या किसी रैश के जरिए त्वचा के अंदर पहुंच सकते हैं। हालांकि, त्वचा पर कोई स्पष्ट चोट या कट न होने पर भी इम्पेटिगो हो सकता है।

इम्पेटिगो के लक्षण क्या होते हैं?

Mayo Clinic और NHS के अनुसार, इम्पेटिगो में आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

  • त्वचा पर लाल रंग के घाव या छोटे फफोले बनना।
  • घावों का जल्दी फूटना और उनमें से तरल पदार्थ निकलना।
  • घावों के ऊपर पीले या सुनहरे-भूरे रंग की पपड़ी बनना।
  • प्रभावित जगह पर खुजली या हल्का दर्द होना।
  • घावों का शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलना।
  • कुछ मामलों में संक्रमण के पास मौजूद लिम्फ नोड्स में सूजन आना।

इम्पेटिगो अक्सर नाक और मुंह के आसपास, चेहरे और हाथों पर दिखाई देता है, लेकिन यह शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी हो सकता है। इम्पेटिगो के कुछ प्रकारों में बड़े और तरल पदार्थ से भरे फफोले बन सकते हैं।

इम्पेटिगो संक्रमित व्यक्ति के घावों के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है। गर्म और नम मौसम में भी इम्पेटिगो अधिक आसानी से फैल सकता है।

इम्पेटिगो से बचाव कैसे करें?

इम्पेटिगो होने पर कुछ सावधानियां संक्रमण को शरीर के दूसरे हिस्सों या अन्य लोगों तक फैलने से रोकने में मदद कर सकती हैं:

  • प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से धीरे-धीरे साफ करें और अच्छी तरह सुखाएं।
  • घाव, फफोले या पपड़ी को बार-बार छूने और खुजलाने से बचें।
  • डॉक्टर की सलाह के अनुसार दी गई एंटीबायोटिक क्रीम या दवा का इस्तेमाल करें।
  • हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।
  • तौलिया, कपड़े, चादर और तकिया जैसी व्यक्तिगत चीजें किसी के साथ साझा न करें।
  • संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया और बिस्तर को नियमित रूप से धोएं।
  • बच्चों में संक्रमण होने पर उनके खिलौनों को भी साफ रखें।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर त्वचा पर इम्पेटिगो जैसे घाव या फफोले दिखाई दें, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है। खासकर अगर संक्रमण तेजी से फैल रहा हो, घाव बढ़ रहे हों, इलाज के बावजूद लक्षणों में सुधार न हो रहा हो या इम्पेटिगो बार-बार हो रहा हो।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

04 Aug 2026 12:44 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:43 pm

Hindi News / Health / Impetigo: त्वचा पर फफोले और पपड़ी बन रही है? Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NHS से जानें कारण

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