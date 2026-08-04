Impetigo: त्वचा पर फफोले और पपड़ी बन रही है? Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NHS से जानें कारण

Mayo Clinic के अनुसार, इम्पेटिगो एक बैक्टीरियल त्वचा संक्रमण है, जो आमतौर पर स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus) या स्ट्रेप्टोकोकस (Streptococcus) जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है। वहीं Cleveland Clinic के अनुसार, कई मामलों में बैक्टीरिया त्वचा पर मौजूद कट, खरोंच, कीड़े के काटने या किसी रैश के जरिए त्वचा के अंदर पहुंच सकते हैं। हालांकि, त्वचा पर कोई स्पष्ट चोट या कट न होने पर भी इम्पेटिगो हो सकता है।