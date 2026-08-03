Bruises: बार-बार बिना चोट के शरीर पर नीले निशान पड़ रहे हैं? Cleveland Clinic, Mayo Clinic और NCBI से जानें इसके कारण

वहीं, Mayo Clinic के मुताबिक, एस्पिरिन, ब्लड थिनर (Blood Thinners) और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी कुछ दवाएं भी ब्रूज बनने का खतरा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) में प्रकाशित शोध के अनुसार, विटामिन C और विटामिन K की कमी होने पर भी रक्त वाहिकाएं कमजोर हो सकती हैं और बिना किसी बड़ी चोट के ब्रूज बनने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ मामलों में यह ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, लिवर संबंधी बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इसलिए, यदि यह समस्या बार-बार हो रही है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।