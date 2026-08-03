Bruises: बार-बार बिना चोट के शरीर पर नीले निशान पड़ रहे हैं? Cleveland Clinic, Mayo Clinic और NCBI से जानें इसके कारण

Bruises/image credit freepick
Bruises Causes: शरीर पर हल्की चोट लगने के बाद नीले या बैंगनी रंग का निशान पड़ना सामान्य बात है, लेकिन अगर बिना किसी बड़ी चोट के बार-बार निशान बनने लगें या उन्हें ठीक होने में काफी समय लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों को याद भी नहीं रहता कि उन्हें कोई चोट लगी थी, फिर भी त्वचा पर Bruises बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि बिना चोट लगे ब्रूज (Bruises) क्यों होते हैं और किन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
Cleveland Clinic के अनुसार, ब्रूज तब बनते हैं, जब त्वचा के नीचे मौजूद छोटी रक्त वाहिकाओं (Capillaries) से खून बाहर निकलकर आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। कई बार यह मामूली दबाव या हल्की-सी चोट से भी हो सकता है, जिसका व्यक्ति को एहसास तक नहीं होता। वहीं, उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पतली होने लगती है और उसके नीचे मौजूद फैटी लेयर कम हो जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं को कम सुरक्षा मिलती है और आसानी से ब्रूज पड़ सकते हैं।
वहीं, Mayo Clinic के मुताबिक, एस्पिरिन, ब्लड थिनर (Blood Thinners) और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी कुछ दवाएं भी ब्रूज बनने का खतरा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) में प्रकाशित शोध के अनुसार, विटामिन C और विटामिन K की कमी होने पर भी रक्त वाहिकाएं कमजोर हो सकती हैं और बिना किसी बड़ी चोट के ब्रूज बनने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ मामलों में यह ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, लिवर संबंधी बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इसलिए, यदि यह समस्या बार-बार हो रही है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।
Cleveland Clinic और Mayo Clinic के अनुसार, इस समस्या में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
Cleveland Clinic के अनुसार, यदि ब्रूज बार-बार बन रहे हैं, तो सबसे पहले इसके कारण का पता लगाना जरूरी है। इस दौरान कुछ उपाय मददगार हो सकते हैं।
यदि बिना किसी स्पष्ट चोट के बार-बार ब्रूज बनने लगें, निशान बहुत बड़े हों, लंबे समय तक ठीक न हों, या इनके साथ नाक, मसूड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों से असामान्य ब्लीडिंग हो रही हो, या ब्रूज के साथ तेज दर्द, अत्यधिक सूजन या बार-बार नई जगहों पर निशान बनने लगें, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।
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