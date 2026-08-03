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Bruises: बार-बार बिना चोट के शरीर पर नीले निशान पड़ रहे हैं? Cleveland Clinic, Mayo Clinic और NCBI से जानें इसके कारण

Bruises Without Injury: बिना किसी चोट के शरीर पर नीले निशान क्यों पड़ते हैं? आइए Cleveland Clinic, Mayo Clinic और NCBI के अनुसार जानते हैं कि इसके कारण, लक्षण और डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 03, 2026

Easy Bruising Causes, Easy Bruising In Hindi

Bruises/image credit freepick

Bruises Causes: शरीर पर हल्की चोट लगने के बाद नीले या बैंगनी रंग का निशान पड़ना सामान्य बात है, लेकिन अगर बिना किसी बड़ी चोट के बार-बार निशान बनने लगें या उन्हें ठीक होने में काफी समय लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों को याद भी नहीं रहता कि उन्हें कोई चोट लगी थी, फिर भी त्वचा पर Bruises बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि बिना चोट लगे ब्रूज (Bruises) क्यों होते हैं और किन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

बिना चोट लगे Bruises क्यों होते हैं?

Cleveland Clinic के अनुसार, ब्रूज तब बनते हैं, जब त्वचा के नीचे मौजूद छोटी रक्त वाहिकाओं (Capillaries) से खून बाहर निकलकर आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। कई बार यह मामूली दबाव या हल्की-सी चोट से भी हो सकता है, जिसका व्यक्ति को एहसास तक नहीं होता। वहीं, उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पतली होने लगती है और उसके नीचे मौजूद फैटी लेयर कम हो जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं को कम सुरक्षा मिलती है और आसानी से ब्रूज पड़ सकते हैं।

वहीं, Mayo Clinic के मुताबिक, एस्पिरिन, ब्लड थिनर (Blood Thinners) और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी कुछ दवाएं भी ब्रूज बनने का खतरा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) में प्रकाशित शोध के अनुसार, विटामिन C और विटामिन K की कमी होने पर भी रक्त वाहिकाएं कमजोर हो सकती हैं और बिना किसी बड़ी चोट के ब्रूज बनने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ मामलों में यह ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, लिवर संबंधी बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इसलिए, यदि यह समस्या बार-बार हो रही है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

ब्रूज के लक्षण क्या होते हैं?

Cleveland Clinic और Mayo Clinic के अनुसार, इस समस्या में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

  • शरीर पर बिना किसी स्पष्ट चोट के नीले, बैंगनी या काले निशान बनना।
  • प्रभावित हिस्से में हल्का दर्द या संवेदनशीलता महसूस होना।
  • समय के साथ निशान का रंग बदलना और धीरे-धीरे ठीक होना।
  • कुछ मामलों में नाक या मसूड़ों से असामान्य ब्लीडिंग भी हो सकती है।

ब्रूज से राहत कैसे पाएं?

Cleveland Clinic के अनुसार, यदि ब्रूज बार-बार बन रहे हैं, तो सबसे पहले इसके कारण का पता लगाना जरूरी है। इस दौरान कुछ उपाय मददगार हो सकते हैं।

  • संतुलित आहार लें, ताकि शरीर को पर्याप्त विटामिन C और विटामिन K मिल सकें।
  • डॉक्टर की सलाह के बिना ब्लड थिनर या अन्य दवाएं बंद या शुरू न करें।
  • त्वचा को अनावश्यक दबाव और चोट से बचाने की कोशिश करें।

डॉक्टर से कब संपर्क करें?

यदि बिना किसी स्पष्ट चोट के बार-बार ब्रूज बनने लगें, निशान बहुत बड़े हों, लंबे समय तक ठीक न हों, या इनके साथ नाक, मसूड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों से असामान्य ब्लीडिंग हो रही हो, या ब्रूज के साथ तेज दर्द, अत्यधिक सूजन या बार-बार नई जगहों पर निशान बनने लगें, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

03 Aug 2026 06:37 pm

Published on:

03 Aug 2026 06:37 pm

Hindi News / Health / Bruises: बार-बार बिना चोट के शरीर पर नीले निशान पड़ रहे हैं? Cleveland Clinic, Mayo Clinic और NCBI से जानें इसके कारण

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