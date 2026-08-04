10 में से 8 लोगों पता भी नहीं कि उनको Prediabetes है, क्लीवलैंड क्लिनिक और सीडीसी से समझें इसके लक्षण व बचाव के उपाय

Prediabetes Symptoms: डायबिटीज (शुगर) के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रीडायबिटीज का नाम सुना है? क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीडायबिटीज से पीड़ित 10 में से 8 लोगों को यह अंदाजा तक नहीं होता कि वे इसके शिकार हो चुके हैं। प्रीडायबिटीज का मतलब है कि आपके खून में शुगर का लेवल सामान्य से ज्यादा हो गया है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है कि उसे पक्की डायबिटीज कहा जाए। यानी, यह एक तरह का येलो सिग्नल है। अगर आप सही समय पर संभल गए, तो आप डायबिटीज का शिकार होने से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।