Swollen Gums: क्या आपके मसूड़े बार-बार सूज जाते हैं और ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके कारण

Swollen Gums Causes Hindi: क्या सुबह ब्रश करते समय आपके मसूड़ों से लाल-लाल खून निकलने लगता है? या फिर शीशे में देखने पर मसूड़े फूले हुए और लाल दिखाई देते हैं? अगर ऐसा है, तो इसे मामूली सी बात है कहकर टालने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मसूड़ों में सूजन और खून आने की समस्या बहुत से लोगों को होती है। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे-धीरे यह आपके मजबूत से मजबूत दांतों की जड़ों को भी कमजोर कर सकती है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे राहत पाई जाए।