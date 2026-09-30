High Cholesterol: आंखों के आसपास पीले, शरीर में बढ़े कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Xanthelasma के कारण

High Cholesterol Cause: सुबह शीशे में चेहरा देखते वक्त क्या कभी आपकी नजर आंखों की पलकों या उनके आसपास के कोनों पर पड़ी है? कई बार त्वचा पर हल्के पीले रंग की पपड़ी, छोटे दाने या उभरे हुए पैच दिखने लगते हैं। अक्सर लोग इन्हें साधारण मुहांसे, उम्र का असर या स्किन की कोई छोटी-मोटी एलर्जी मानकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इनमें न तो कोई दर्द होता है और न ही खुजली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना किसी तकलीफ के दिखने वाले ये पीले धब्बे आपके खून में बह रही एक बड़ी गड़बड़ी का इशारा हो सकते हैं? मेडिकल की भाषा में आंखों की पलकों पर जमने वाले इन पीले धब्बों को ज़ैंथिलास्मा (Xanthelasma) और शरीर के बाकी हिस्सों पर फैले ऐसे निशानों को ज़ैंथोमा (Xanthoma) कहा जाता है। यह कोई बाहरी इंफेक्शन नहीं, बल्कि त्वचा के ठीक नीचे जमा हुआ फैट यानी वसा होती है। आइए समझते हैं कि यह स्थिति क्यों बनती है और इसे देखकर आपको समय रहते क्या कदम उठाने चाहिए।