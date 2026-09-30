दिल की धड़कन 50 से भी कम हो जाए तो क्या होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें Idioventricular Rhythm

अगर किसी व्यक्ति की धड़कन लगातार 50 से कम रहती है, तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी (ECG) टेस्ट करते हैं। ईसीजी की रिपोर्ट में दिल की धड़कन की बनावट देखकर डॉक्टर तुरंत पहचान लेते हैं कि यह इडियोवेंट्रिकुलर रिदम है या नहीं। ज्यादातर मामलों में (विशेषकर AIVR में) यह स्थिति बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है, इसलिए डॉक्टर सिर्फ मरीज की निगरानी करते हैं। अगर यह किसी दवा की वजह से हुआ है तो डॉक्टर उस दवा को बदल देते हैं। पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ी को सही किया जाता है। अगर धड़कन बहुत ज्यादा गिर गई है और मरीज को चक्कर या बेहोशी आ रही है, तो धड़कन बढ़ाने वाली दवाएं दी जाती हैं या फिर दिल में पेसमेकर (Pacemaker) लगाया जाता है ताकि धड़कन सामान्य बनी रहे।