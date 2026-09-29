बच्चे के कान आकर में बड़े या बहुत छोटे हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए क्या होती है Ear Deformity

Ear Deformity: हर बच्चे का जन्म अपने माता-पिता के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है। लेकिन कई बार जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में छोटे-मोटे शारीरिक बदलाव या बनावट की विषमताएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक समस्या है शिशुओं के कान की बनावट का सामान्य न होना। कभी कान का ऊपरी हिस्सा मुड़ा हुआ दिखता है, कभी कान बहुत छोटा होता है, तो कभी कान की शेप सामान्य से काफी अलग नजर आती है। इस स्थिति को इयर डिफॉर्मिटी (Ear Deformity) या कान की जन्मजात विकृति कहा जाता है। अक्सर माता-पिता इसे देखकर घबरा जाते हैं या सोचने लगते हैं कि शायद गर्भावस्था के दौरान उनसे कोई चूक हो गई होगी। आइए जानते हैं कि इयर डिफॉर्मिटी क्या है, यह क्यों होती है और इसका इलाज कैसे संभव है।