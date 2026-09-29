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Tendinopathy: जोड़ों के पास बार-बार होने वाला दर्द और अकड़न हो सकती है टेंडिनोपैथी की निशानी, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है यह समस्या

Tendinopathy Cause: जोड़ों के आसपास बार-बार होने वाले दर्द और अकड़न की वजह टेंडिनोपैथी (Tendinopathy) हो सकती है। मेयो और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके मुख्य लक्षण, कारण और राहत पाने के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 29, 2026

Person holding their painful knee joint due to tendon stiffness and inflammation

जोड़ों के आसपास बार-बार होने वाला दर्द और अकड़न टेंडिनोपैथी का संकेत हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Tendinopathy Hindi: क्या आपके कंधों, कोहनी, घुटनों या एड़ियों के पास बार-बार दर्द होता है? कई बार सुबह उठते ही जोड़ों के आसपास अकड़न महसूस होती है या थोड़ा सा काम करने पर ही तेज टीस उठने लगती है। अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र का असर या साधारण आर्थराइटिस (गठिया) समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले हिस्से में हो रहा है, तो यह टेंडिनोपैथी (Tendinopathy) की समस्या हो सकती है। टेंडिनोपैथी हमारे शरीर के टेंडन (Tendon) में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जो लगातार एक ही तरह की गतिविधि करने या चोट लगने के कारण होती है। आइए समझते हैं कि टेंडिनोपैथी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।

टेंडिनोपैथी क्या है और यह क्यों होती है?

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हमारे शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां आपस में एक मजबूत, डोरी जैसी संरचना से जुड़ी होती हैं, जिन्हें टेंडन (Tendon) कहा जाता है। जब हम कोई शारीरिक काम करते हैं, तो टेंडन ही मांसपेशियों की ताकत को हड्डियों तक पहुंचाते हैं ताकि हम हिल-डुल सकें। जब किसी टेंडन पर बार-बार दबाव पड़ता है या उसमें बार-बार खिंचाव आता है, तो उसमें बहुत छोटे-छोटे कट या सूक्ष्म टूट-फूट (Micro-tears) होने लगती है। इसके कारण उस हिस्से में सूजन, दर्द और कमजोरी आ जाती है। इसी स्थिति को डॉक्टरी भाषा में टेंडिनोपैथी कहते हैं। इसमें टेंडिनाइटिस (सूजन) और टेंडिनोसिस (टेंडन का कमजोर होना) दोनों स्थितियां शामिल हो सकती हैं।

टेंडिनोपैथी के मुख्य लक्षण क्या हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, टेंडिनोपैथी का दर्द धीरे-धीरे शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं;

  • जोड़ों के पास दर्द
  • सुबह के समय अकड़न।
  • हिलाने-डुलने पर दर्द बढ़ना।
  • हल्की सूजन या लालपन।
  • चटकने जैसी आवाज आना।

शरीर के किन हिस्सों में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है?

टेंडिनोपैथी शरीर के उन हिस्सों में ज्यादा देखने को मिलती है जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में सबसे ज्यादा करते हैं;

  • कंधा में (Rotator Cuff Tendinopathy) दर्द होना।
  • कोहनी (Tennis Elbow या Golfer's Elbow) में दर्द होना।
  • एड़ी (Achilles Tendinopathy) में अकड़न महसूस होना।
  • घुटना (Jumper's Knee) के ठीक नीचे दर्द होना।

किन लोगों को टेंडिनोपैथी का खतरा ज्यादा रहता है?

यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन कुछ वजहों से इसका जोखिम बढ़ जाता है;

  • एक ही काम बार-बार करना।
  • खिलाड़ी और एथलीट।
  • बढ़ती उम्र।
  • एक्सरसाइज या जिम करते समय सही पोस्टर न रखने से भी टेंडन खिंच जाते हैं।

टेंडिनोपैथी से बचाव और राहत के उपाय

अगर शुरुआती दौर में ही इस पर ध्यान दे दिया जाए, तो यह बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकती है;

  • प्रभावित हिस्से को आराम दें।
  • बर्फ से सेकें (Ice Therapy)।
  • फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग।
  • पोस्चर में सुधार करें।
  • डॉक्टर से संपर्क करें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

29 Sept 2026 07:00 am

Hindi News / Health / Tendinopathy: जोड़ों के पास बार-बार होने वाला दर्द और अकड़न हो सकती है टेंडिनोपैथी की निशानी, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है यह समस्या

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