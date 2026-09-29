Tendinopathy: जोड़ों के पास बार-बार होने वाला दर्द और अकड़न हो सकती है टेंडिनोपैथी की निशानी, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है यह समस्या

Tendinopathy Hindi: क्या आपके कंधों, कोहनी, घुटनों या एड़ियों के पास बार-बार दर्द होता है? कई बार सुबह उठते ही जोड़ों के आसपास अकड़न महसूस होती है या थोड़ा सा काम करने पर ही तेज टीस उठने लगती है। अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र का असर या साधारण आर्थराइटिस (गठिया) समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले हिस्से में हो रहा है, तो यह टेंडिनोपैथी (Tendinopathy) की समस्या हो सकती है। टेंडिनोपैथी हमारे शरीर के टेंडन (Tendon) में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जो लगातार एक ही तरह की गतिविधि करने या चोट लगने के कारण होती है। आइए समझते हैं कि टेंडिनोपैथी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।