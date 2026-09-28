Radiation Burns: कैंसर के इलाज के दौरान त्वचा पर लालपन और पपड़ी क्यों जमती है? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें रेडिएशन बर्न की वजह

रेडिएशन बर्न को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, लेकिन कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपनी तकलीफ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नहाते समय प्रभावित जगह को गुनगुने पानी और बिना खुशबू वाले हल्के साबुन से धोएं। लूफा, कपड़े या स्पंज से त्वचा को रगड़ें नहीं। नहाने के बाद तौलिये से त्वचा को रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से थपथपाकर सुखाएं। अपनी मर्जी से कोई भी लोशन, पाउडर या क्रीम न लगाएं। केवल वही मॉइस्चराइजर या स्टेरॉयड क्रीम इस्तेमाल करें जो आपके डॉक्टर ने बताई हो। बहुत ज्यादा टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, ताकि त्वचा पर रगड़ न लगे। प्रभावित त्वचा को सीधे धूप के संपर्क में न आने दें। बाहर निकलते समय ढके रहें। प्रभावित जगह पर बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी (जैसे हॉट वाटर बैग या आइस पैक) का इस्तेमाल न करें।