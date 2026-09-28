Vaccines: वैक्सीन क्या है और शरीर को बीमारियों से कैसे बचाती है? WHO से जानें वैक्सीन से जुड़ी जरूरी बातें

सेन्ट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, हमारा शरीर एक किले की तरह है और इम्यून सिस्टम उसके सिपाही हैं। जब भी कोई नया वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसता है, तो इम्यून सिस्टम को उसे पहचानने और मारने का हथियार (एंटीबॉडी) बनाने में थोड़ा समय लगता है। इसी बीच इंसान बीमार पड़ जाता है। वैक्सीन इसी प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह एक तरह की मॉक ड्रिल या अभ्यास की तरह काम करती है,जब आपको वैक्सीन लगाई जाती है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसमें मौजूद कमजोर जर्म्स को दुश्मन मान लेता है। इम्यून सिस्टम तुरंत उस जर्म्स को खत्म करने के लिए विशेष प्रोटीन बनाता है, जिसे एंटीबॉडी (Antibodies) कहते हैं। दुश्मन को हराने के बाद हमारा शरीर उस वायरस या बैक्टीरिया की पहचान अपने दिमाग में दर्ज कर लेता है। इसे मेमोरी सेल्स कहा जाता है। इसके बाद, जब कभी भविष्य में असली और खतरनाक वायरस आपके शरीर पर हमला करता है, तो शरीर का सुरक्षा तंत्र उसे तुरंत पहचान लेता है और बीमारी फैलने से पहले ही उसे खत्म कर देता है।