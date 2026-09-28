Ulnar Nerve Entrapment: सोते समय या कोहनी मोड़ने पर हाथ सुन्न हो जाता है? जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने बताया हो सकता है अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट

Ulnar Nerve Entrapment Hindi: रात को सोते समय अचानक हाथ में झनझनाहट होकर नींद खुल जाना या फोन पर बात करते-करते हाथ की छोटी उंगली का बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, एक ऐसी परेशानी है जिसे बहुत से लोग कभी न कभी महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ खून का दौरा रुकना या गलत करवट सोना मानकर हाथ को झटकते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कोहनी मोड़ने, टाइपिंग करने, गाड़ी चलाने या सोने के दौरान हाथ बार-बार सुन्न हो रहा है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। मेडिकल की दुनिया में इसे अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट (Ulnar Nerve Entrapment) या क्यूबिटल टनल सिंड्रोम (Cubital Tunnel Syndrome) कहा जाता है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह समस्या तब पैदा होती है जब हाथ की मुख्य नसों में से एक पर लगातार दबाव पड़ता है। समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो हाथों की पकड़ कमजोर हो सकती है। आइए जानते हैं इसके कारण और लक्षण क्या हैं?