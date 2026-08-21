Cracking Knuckles: क्या उंगलियां चटकाने की आदत से बढ़ जाता है गठिया होने का खतरा? Cleveland Clinic और Mayo Clinic से जानें

उंगलियों के जोड़ों के अंदर एक चिकना तरल पदार्थ होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यह तरल जोड़ों को आसानी से हिलने में मदद करता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग (Harvard Health Publishing) के अनुसार जब उंगली को खींचते हैं या पीछे की ओर मोड़ते हैं तो जोड़ के अंदर दबाव बदलता है। इससे सिनोवियल फ्लूइड में मौजूद गैस के बुलबुले फूटते हैं और चटकने की आवाज आती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) भी यही बताता है कि जोड़ के अंदर के तरल पदार्थ में बने बुलबुलों के फूटने से चटकने की आवाज सुनाई देती है।

