अचानक पीठ में उठता है तेज दर्द? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Back Spasms क्यों होते हैं और कैसे पाएं राहत

Back Spasm Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जमीन से कोई सामान उठाने झुके और अचानक पीठ में इतना तेज झटका या दर्द महसूस हुआ कि सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो गया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आम बोलचाल में जिसे हम पीठ की नस चढ़ना, लचक आना या मांसपेशी का एंठना कहते हैं, उसे मेडिकल विज्ञान में Back Spasms (बैक स्पैज्म) कहा जाता है। यह दर्द इतना अचानक और तीव्र होता है कि इंसान पल भर के लिए सांस तक रोक लेता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है! आइए जानते हैं कि पीठ में यह ऐंठन क्यों आती है और घर पर ही इससे तुरंत राहत कैसे पाई जा सकती है।