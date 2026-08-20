20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

दिन में बार-बार अचानक आने लगती है नींद? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Narcolepsy, जानें इसके संकेत

Narcolepsy Cause: दिन में बार-बार अचानक नींद आना केवल आलस नहीं, बल्कि नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जानें इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 20, 2026

Narcolepsy symptoms and causes,Excessive daytime sleepiness disorder,What is cataplexy in narcolepsy,

दिन में बार-बार अचानक नींद क्यों आती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Narcolepsy Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप काम कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या खाना खा रहे हों और अचानक आपको इतनी तेज नींद आने लगे कि आप खुद को रोक ही न पाएं? अक्सर लोग इसे देर तक जागने, सुस्ती या थकान समझकर टाल देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, नार्कोलेप्सी दिमाग से जुड़ी एक लंबे समय तक रहने वाली (क्रॉनिक) न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो इंसान के सोने और जागने के तरीके को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। अगर दिन के समय बार-बार और बिना किसी कंट्रोल के नींद के झोंके आते हैं, तो यह सिर्फ आम थकान नहीं बल्कि नार्कोलेप्सी (Narcolepsy) नाम की बीमारी का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं कि Narcolepsy क्या होती है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?

क्या होती है नार्कोलेप्सी बीमारी?

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अनुसार, हमारा दिमाग यह तय करता है कि हमें कब जागना है और कब सोना है। इसके लिए दिमाग में ओरेक्सिन (Orexin) या हाइपोक्रीटिन नाम का एक केमिकल बनता है, जो हमें दिनभर एक्टिव रखता है। नार्कोलेप्सी से पीड़ित लोगों के दिमाग में इस केमिकल को बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या सही से काम नहीं करतीं। नतीजा यह होता है कि मरीज का दिमाग नींद के चक्र (Sleep-Wake Cycle) पर नियंत्रण खो बैठता है और दिन के समय कभी भी अचानक नींद के दौरे (Sleep Attacks) आने लगते हैं।

नार्कोलेप्सी के प्रमुख लक्षण और संकेत

1.दिन में बहुत ज्यादा नींद आना (Excessive Daytime Sleepiness)- यह इसका सबसे पहला और मुख्य लक्षण है। व्यक्ति चाहे कितनी भी पूरी नींद क्यों न सो चुका हो, दिन में अचानक उसे बहुत तेज नींद आने लगती है।

2. अचानक मांसपेशियों का ढीला पड़ना (Cataplexy)- बहुत ज्यादा हंसने, गुस्सा होने या चौंकने जैसी तीव्र भावनाओं के समय शरीर की मांसपेशियां अचानक बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं। मरीज का घुटना मुड़ सकता है, जबड़ा लटक सकता है या वह अचानक गिर भी सकता है।

3. स्लीप पैरालिसिस (Sleep Paralysis)- सोते समय या ठीक जागते वक्त मरीज कुछ पलों के लिए न तो हिल-डुल पाता है और न ही बोल पाता है।

4. सोते या जागते समय वहम होना (Hallucinations)- आंखें खोलते ही या सोते समय अजीबोगरीब सपने या डरावने साए दिखने लगते हैं जो बिल्कुल सच महसूस होते हैं।

5. रात को बार-बार नींद टूटना- दिन में ज्यादा सोने के कारण मरीज की रात की नींद भी काफी टूटती-फूटती रहती है।

किन कारणों से होती है यह बीमारी?

  • ओरेक्सिन की कमी।
  • ऑटोइम्यून डिऑर्डर।
  • जेनेटिक्स (आनुवंशिकता)।

नार्कोलेप्सी से बचाव और दिनचर्या में बदलाव

  • रोज रात को एक तय समय पर सोएं और सुबह एक ही समय पर उठें।
  • दिन में छोटी झपकी (Scheduled Naps)।
  • कैफीन और भारी खाने से बचें।
  • रोजाना कसरत करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

महिलाओं, शुगर, बीपी और किडनी के मरीजों में ज्यादा होता है Atypical Chest Pain, JAHA और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके संकेत

ये भी पढ़ें
Atypical chest pain symptoms,Causes of atypical chest pain,Atypical chest pain vs heart attack,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Aug 2026 01:26 pm

Hindi News / Health / दिन में बार-बार अचानक आने लगती है नींद? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Narcolepsy, जानें इसके संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

अंगदान है बड़ा आसान, जानिए NOTTO के जरिए कैसे कर सकते हैं Organ Donation

Organ Donation In India, Living Organ Donation
स्वास्थ्य

Rabies Infection: रेबीज से बागपत के युवक की मौत, क्लीवलैंड क्लिनिक और जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानें जानवर के काटने के तुरंत बाद क्या करें?

Rabies symptoms and prevention,Dog bite infection causes,Hydrophobia symptoms in humans,
स्वास्थ्य

महिलाओं, शुगर, बीपी और किडनी के मरीजों में ज्यादा होता है Atypical Chest Pain, JAHA और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Atypical chest pain symptoms,Causes of atypical chest pain,Atypical chest pain vs heart attack,
स्वास्थ्य

नाभि में दिखने लगी गांठ तो न करें नजरअंदाज! हो सकती है कैंसर की निशानी, जानें क्या है Sister Mary Joseph Nodule

Sister Mary Joseph nodule,Umbilical nodule cancer sign,Belly button lump causes,
स्वास्थ्य

देखी हुई चीज बार-बार नजर आना सिर्फ वहम नहीं! हो सकता है Palinopsia का संकेत, साइंसडायरेक्ट से जानें कारण

Palinopsia Symptoms and Causes,Visual Afterimages Brain Disorder,Illusory vs Hallucinatory Palinopsia,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.