दिन में बार-बार अचानक आने लगती है नींद? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Narcolepsy, जानें इसके संकेत

Narcolepsy Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप काम कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या खाना खा रहे हों और अचानक आपको इतनी तेज नींद आने लगे कि आप खुद को रोक ही न पाएं? अक्सर लोग इसे देर तक जागने, सुस्ती या थकान समझकर टाल देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, नार्कोलेप्सी दिमाग से जुड़ी एक लंबे समय तक रहने वाली (क्रॉनिक) न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो इंसान के सोने और जागने के तरीके को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। अगर दिन के समय बार-बार और बिना किसी कंट्रोल के नींद के झोंके आते हैं, तो यह सिर्फ आम थकान नहीं बल्कि नार्कोलेप्सी (Narcolepsy) नाम की बीमारी का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं कि Narcolepsy क्या होती है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?