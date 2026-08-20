अंगदान है बड़ा आसान, जानिए NOTTO के जरिए कैसे कर सकते हैं Organ Donation

भारत में अगर कोई व्यक्ति अंगदान करने की इच्छा रखता है तो वह राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की वेबसाइट पर जाकर अपना Donor Pledge दर्ज कर सकता है। NOTTO के अनुसार, भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अंग और टिश्यू डोनेशन के लिए प्लेज कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को लिखित रूप में अपनी सहमति देनी होती है कि उसकी मौत के बाद उसके अंग या टिश्यू जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए दान किए जा सकते हैं। राजस्थान से सबसे ज्यादा लोगों ने Donor Pldege दर्ज किया है।