20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Ureteral Obstruction: पेशाब करने में दिक्कत और कम यूरिन आना? यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें लक्षण

Ureteral Obstruction Cause: क्या आपको भी पेशाब करने में दर्द, जलन या कम यूरिन आने की समस्या है? यह यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन का संकेत हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानें कि ऐसा किस कारण से होता है? इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 20, 2026

Ureteral obstruction symptoms,Urine flow blockage,Kidney stone obstruction,

बार-बार पेशाब करने में दिक्कत क्यों होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Ureteral Obstruction Prevention: अक्सर हम शरीर के छोटे-छोटे इशारों को अनदेखा कर देते हैं। पेशाब करते समय हल्का दर्द होना, बार-बार टॉयलेट जाने की इच्छा होना लेकिन पेशाब कम आना, या फिर यूरिन रुक-रुक कर आना इन संकेतों को आमतौर पर लोग सिर्फ पानी की कमी या सामान्य इंफेक्शन समझकर टाल देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह परेशानी बनी हुई है, तो यह आपकी किडनी और मूत्राशय (ब्लैडर) के बीच किसी रुकावट का इशारा हो सकती है। ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में अधिक आम हैं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उनका प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन (Ureteral Obstruction) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

क्या है यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, जो खून को साफ करके पेशाब (यूरिन) बनाती हैं। इस यूरिन को किडनी से निकालकर ब्लैडर (जहां पेशाब जमा होता है) तक पहुंचाने का काम दो पतली नलियां करती हैं। इन नलियों को यूरिएटर (Ureter) कहा जाता है। जब इन दोनों में से किसी भी नली में किसी वजह से रुकावट आ जाती है या वे सिकुड़ जाती हैं, तो यूरिन सही तरीके से ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जब पेशाब आगे नहीं बढ़ पाता, तो वह वापस किडनी में भरने लगता है। इससे किडनी में सूजन आ सकती है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज न कराया जाए, तो यह किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

शरीर में दिखाई देने वाले मुख्य लक्षण

  • पेशाब कम आना या बार-बार आना
  • पेशाब के दौरान दर्द या जलन।
  • पीठ या पसलियों के नीचे दर्द।
  • पेशाब का रंग बदलना।
  • पैरों में सूजन।
  • बुखार और उल्टी।

यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन होने की मुख्य वजहें

  • किडनी स्टोन (पथरी)।
  • खून का थक्का (Blood Clots)।
  • ट्यूमर या गांठ।
  • प्रोस्टेट का बढ़ना।
  • अंदरूनी सूजन या स्कार टिश्यू।
  • जन्मजात कारण।

बचाव के आसान उपाय क्या हैं?

  • दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं।
  • जब भी यूरिन की इच्छा हो, तुरंत जाएं।
  • नमक और जंक फूड कम करें।
  • अगर पेशाब में थोड़ी भी जलन या दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

महिलाओं, शुगर, बीपी और किडनी के मरीजों में ज्यादा होता है Atypical Chest Pain, JAHA और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके संकेत

ये भी पढ़ें
Atypical chest pain symptoms,Causes of atypical chest pain,Atypical chest pain vs heart attack,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Aug 2026 02:26 pm

Hindi News / Health / Ureteral Obstruction: पेशाब करने में दिक्कत और कम यूरिन आना? यूरिएटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

अंगदान है बड़ा आसान, जानिए NOTTO के जरिए कैसे कर सकते हैं Organ Donation

Organ Donation In India, Living Organ Donation
स्वास्थ्य

दिन में बार-बार अचानक आने लगती है नींद? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Narcolepsy, जानें इसके संकेत

Narcolepsy symptoms and causes,Excessive daytime sleepiness disorder,What is cataplexy in narcolepsy,
स्वास्थ्य

Rabies Infection: रेबीज से बागपत के युवक की मौत, क्लीवलैंड क्लिनिक और जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानें जानवर के काटने के तुरंत बाद क्या करें?

Rabies symptoms and prevention,Dog bite infection causes,Hydrophobia symptoms in humans,
स्वास्थ्य

महिलाओं, शुगर, बीपी और किडनी के मरीजों में ज्यादा होता है Atypical Chest Pain, JAHA और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Atypical chest pain symptoms,Causes of atypical chest pain,Atypical chest pain vs heart attack,
स्वास्थ्य

नाभि में दिखने लगी गांठ तो न करें नजरअंदाज! हो सकती है कैंसर की निशानी, जानें क्या है Sister Mary Joseph Nodule

Sister Mary Joseph nodule,Umbilical nodule cancer sign,Belly button lump causes,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.