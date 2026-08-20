देखी हुई चीज बार-बार नजर आना सिर्फ वहम नहीं! हो सकता है Palinopsia का संकेत, साइंसडायरेक्ट से जानें कारण

Palinopsia Symptoms: कई बार आपने गौर किया होगा कि किसी चीज या इंसान को देखने के बाद जब आप आंखें फेर लेते हैं या बंद कर लेते हैं, तो भी उसकी छवि (इमेज) आपकी आंखों के सामने बनी रहती है। आमतौर पर किसी तेज रोशनी या फ्लैशलाइट को देखने के बाद ऐसा कुछ सेकंड के लिए होना सामान्य है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर कोई आम वस्तु भी आपकी नजरों के सामने बार-बार या लगातार दिखाई देती रहे, तो इसे मामूली वहम मानकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इस स्थिति को पेलिनोप्सिया कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द Palin (दोबारा) और Opsia (देखना) से मिलकर बना है। यह कोई आंखों की सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क (Brain) और दृष्टि तंत्र (Visual System) से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। आइए इसे समझते हैं।