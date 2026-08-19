Mental Health Tips: जीवनशैली में कौन से 10 सुधार याददाश्त मजबूत रखने में आ सकते हैं काम, Mayo Clinic और Healthline से जानिए

Memory Improvement Tips: किसी का नाम याद रखना हो, जरूरी सामान कहां रखा है यह याद रखना हो या कोई जरूरी काम समय पर करना हो, इन सभी चीजों में याददाश्त काम आती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों को चीजें याद रखने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, रोज की कुछ अच्छी आदतों से दिमाग को एक्टिव रखने और याददाश्त को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं डेली रूटीन में किन बातों का ध्यान रखने से याददाश्त बढ़ाने में मदद मिल सकती है।