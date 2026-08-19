Contact Dermatitis: छूने से नहीं फैलता है यह संक्रमण, Cleveland Clinic से जानिए इस एलर्जी के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय 

Contact Dermatitis Symptoms: कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस त्वचा से जुड़ी एक ऐसी समस्या है, जिसमें किसी चीज के संपर्क में आने के बाद त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, सूखापन या जलन जैसी परेशानी हो सकती है। यह समस्या तब होती है जब त्वचा किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आती है जो उसे नुकसान पहुंचाता है या जिससे शरीर को एलर्जी होती है। यह बीमारी संक्रामक नहीं होती। यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। आइए जानते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।