पेट या पेल्विस में दर्द और भारीपन को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Adnexal Tumor का संकेत

मेयो क्लिनिक के अनुसार, महिलाओं के गर्भाशय (Uterus या बच्चेदानी) के दोनों तरफ कुछ बेहद खास अंग जुड़े होते हैं। इनमें ओवरी (Ovary यानी अंडाशय), फैलोपियन ट्यूब्स (Fallopian Tubes) और इन्हें सहारा देने वाले आसपास के टिश्यूज (ऊतक) शामिल हैं। डॉक्टरी भाषा में गर्भाशय के आसपास मौजूद इस पूरे हिस्से को एडनेक्सा (Adnexa) कहा जाता है। जब इस एडनेक्सा वाले हिस्से में यानी आपकी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या आसपास के टिश्यूज में किसी भी तरह की कोई गांठ, पानी की थैली (जिसको सिस्ट कहते हैं) या ट्यूमर बनने लगता है, तो उसे Adnexal Tumor या Adnexal Mass कहते हैं। ज्यादातर एडनेक्सल ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ये साधारण पानी की थैलियां या मांस का सामान्य टुकड़ा हो सकते हैं, जो अक्सर बिना किसी बड़े इलाज के अपने आप भी ठीक हो जाते हैं