19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

पेट या पेल्विस में दर्द और भारीपन को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Adnexal Tumor का संकेत

Adnexal Tumor Cause: पेट या पेल्विस में लगातार दर्द, भारीपन या ब्लोटिंग को नजरअंदाज न करें। मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह एडनेक्सल ट्यूमर का संकेत हो सकता है। जानें इसके लक्षण, कारण और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 19, 2026

Adnexal Mass Symptoms,Pelvic Pain in Females,Pelvic Heaviness and Bloating,

पेट या पेल्विस में लगातार दर्द इस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Magnific)

Adnexal Tumor Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी तकलीफों को टाल देना बहुत आम बात हो गई है। पेल्विस (पेट के निचले हिस्से) में दर्द, भारीपन या गैस जैसा महसूस होना बहुत आम बात लगती है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अक्सर लोग इसे नॉर्मल डाइजेशन की समस्या या पीरियड्स का दर्द मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह तकलीफ लगातार बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह लक्षण Adnexal Tumor (एडनेक्सल ट्यूमर या मास) का संकेत हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है? इसके कारण और लक्षण क्या-क्या होते हैं?

एडनेक्सल ट्यूमर क्या होता है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, महिलाओं के गर्भाशय (Uterus या बच्चेदानी) के दोनों तरफ कुछ बेहद खास अंग जुड़े होते हैं। इनमें ओवरी (Ovary यानी अंडाशय), फैलोपियन ट्यूब्स (Fallopian Tubes) और इन्हें सहारा देने वाले आसपास के टिश्यूज (ऊतक) शामिल हैं। डॉक्टरी भाषा में गर्भाशय के आसपास मौजूद इस पूरे हिस्से को एडनेक्सा (Adnexa) कहा जाता है। जब इस एडनेक्सा वाले हिस्से में यानी आपकी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या आसपास के टिश्यूज में किसी भी तरह की कोई गांठ, पानी की थैली (जिसको सिस्ट कहते हैं) या ट्यूमर बनने लगता है, तो उसे Adnexal Tumor या Adnexal Mass कहते हैं। ज्यादातर एडनेक्सल ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ये साधारण पानी की थैलियां या मांस का सामान्य टुकड़ा हो सकते हैं, जो अक्सर बिना किसी बड़े इलाज के अपने आप भी ठीक हो जाते हैं

एडनेक्सल ट्यूमर के मुख्य लक्षण क्या हैं?

  • पेल्विस या पेट के निचले हिस्से में दर्द।
  • पेट में भारीपन और सूजन (Bloating)।
  • पेशाब करने में बार-बार परेशानी होना।
  • कब्ज और पेट साफ न होना।
  • संबंध बनाते समय दर्द महसूस होना।
  • पीरियड्स में अनचाहा बदलाव।

एडनेक्सल ट्यूमर होने के मुख्य कारण क्या हैं?

यह ट्यूमर या गांठ किसी एक वजह से नहीं बनती, बल्कि इसके पीछे कई अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसके ये कारण होते हैं;

  • ओवेरियन सिस्ट (Ovarian Cyst)।
  • एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis)।
  • पेल्विक इन्फेक्शन (Infection)।
  • एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (Ectopic Pregnancy)।
  • कैंसर (Cancer)

किन महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा रहता है?

  • मेनोपॉज के बाद।
  • फैमिली हिस्ट्री (अनुवांशिकता)।
  • धूम्रपान या सिगरेट की लत।
  • हार्मोनल दवाएं या बांझपन का इलाज।

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है?

मेयो क्लिनिक के मुताबिक, हर एडनेक्सल ट्यूमर जानलेवा नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां एक मिनट की भी देरी भारी पड़ सकती है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से के दर्द के साथ-साथ नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो बिना कोई समय गंवाए तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं;

  • अचानक और बहुत तेज दर्द होना।
  • दर्द के साथ उल्टी और बुखार।
  • प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में ब्लीडिंग होना।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Achilles tendon के फटने पर एड़ी के पास तेज दर्द और सूजन, मेयो क्लिनिक से जाने इसके कारण

ये भी पढ़ें
Achilles tendon rupture symptoms,Heel pain causes,Achilles tendon tear treatment,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

19 Aug 2026 08:51 am

Published on:

19 Aug 2026 08:51 am

Hindi News / Health / पेट या पेल्विस में दर्द और भारीपन को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Adnexal Tumor का संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Molluscum Contagiosum: त्वचा पर दाने निकल रहे हैं? हो सकता है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, जानें कैसे फैलता है ये इंफेक्शन

Molluscum Contagiosum, Molluscum Contagiosum Treatment
स्वास्थ्य

त्वचा पर खुरदुरा और पपड़ीदार दाग दिखे तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है Actinic Keratosis का संकेत

Actinic keratosis symptoms and causes,Rough scaly skin patch on face,Actinic keratosis pre-cancerous signs,
स्वास्थ्य

Hair Fall Causes: Cleveland और Mayo Clinic से जानिए वे 10 बीमारियां, जो बालों को करती हैं कमजोर

बाल झड़ने वाली बीमारियां, Hair Fall Due To Disease
स्वास्थ्य

Fibroadenoma: ब्रेस्ट में महसूस हो रही है बिना दर्द वाली गांठ? जानें फाइब्रोएडेनोमा क्या है और कब दिखाएं डॉक्टर को

Fibroadenoma of the breast,Painless breast lump causes,Benign breast tumor symptoms,
स्वास्थ्य

पैरों में सूजन और सांस फूलना, क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने बढ़े हुए दिल के संकेत और क्या होता है Cardiomegaly

Cardiomegaly symptoms and causes,Enlarged heart warning signs,Swollen feet and shortness of breath,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.