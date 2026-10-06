Bacterial Infection: शरीर में बैक्टीरिया बढ़ने पर दिखते हैं ये संकेत, Healthdirect ने बताया कब डॉक्टर से मिलना जरूरी

Bacterial Infection Cause: हमारे आसपास की दुनिया में अनगिनत बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनमें से कई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि पेट में भोजन पचाने वाले गुड बैक्टीरिया। लेकिन जब नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया शरीर के भीतर घुसकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, हेल्थडायरेक्ट के अनुसार, इसे 'बैक्टीरियल इंफेक्शन' (Bacterial Infection) कहा जाता है। शुरुआत में शरीर इस इंफेक्शन से लड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और कुछ साफ संकेत देता है। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो किसी गंभीर बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। आइए समझते हैं कि शरीर में बैक्टीरिया बढ़ने पर क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं और ऐसी स्थिति में आपको कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।