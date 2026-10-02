ऑफिस से लेकर डिनर टेबल तक फोन इस्तेमाल करने के हैं कुछ नियम, जानें Mobile Etiquette

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) में प्रकाशित 2021 की एक रिसर्च में यह देखा गया कि बातचीत के दौरान मोबाइल फोन पास में होने से लोगों की बातचीत और आपसी जुड़ाव पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में 356 लोगों और 136 ग्रुप को शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं ने 2013 में हुई एक रिसर्च के नतीजों को दोबारा जांचा, जिसमें मोबाइल फोन की मौजूदगी को बातचीत की गुणवत्ता में कमी से जोड़ा गया था। हालांकि, 2021 की रिसर्च में 2013 के नतीजे दोबारा देखने को नहीं मिले। इसमें मोबाइल फोन की मौजूदगी से लोगों के आपसी जुड़ाव या रचनात्मकता पर कोई खास असर नहीं पाया गया। इसलिए सिर्फ मोबाइल फोन के पास होने से बातचीत खराब होती है, ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर भी बातचीत के दौरान फोन को अलग रखने से सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है।