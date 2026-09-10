बच्चों को मोबाइल देना कितना सही? जानें Video Call और Screen Time से जुड़ी जरूरी बातें

छोटे बच्चे सिर्फ किताबों या वीडियो से ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। वे माता-पिता की बात सुनते हैं, जवाब देते हैं, चेहरे के भाव समझते हैं और खेलते हुए नई चीजें सीखते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर बच्चा लंबे समय तक स्क्रीन देखने में लगा रहता है, तो उसे माता-पिता और दूसरे लोगों के साथ बातचीत और खेलने के लिए कम समय मिल सकता है। इससे बच्चे के भाषा और सामाजिक विकास से जुड़ी जरूरी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।