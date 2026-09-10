पीठ, करवट या पेट के बल? Mayo Clinic और Cleveland Clinic से जानें कौन सी Sleeping Position है बेहतर

Sleeping Position: आप किस तरह सोते हैं, इसका असर सिर्फ आपकी नींद पर ही नहीं, बल्कि सांस लेने और शरीर दर्द जैसी समस्याओं पर भी पड़ सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए सोने की एक ही पोजीशन सही नहीं होती। किसी को पीठ के बल सोने से आराम मिल सकता है, तो किसी के लिए करवट लेकर सोना बेहतर हो सकता है। वहीं, पेट के बल सोने से कुछ लोगों में गर्दन और कमर की परेशानी बढ़ सकती है। ऐेसे में आइए जानते हैं कि किसके लिए कौन सी Sleeping Position बेहतर हो सकती है।