खाने से पहले फल और सब्जियों को ऐसे करें साफ, पानी, सिरका और नमक से जुड़े ये तरीके आएंगे काम

Fruits And Vegetables Cleaning Tips: हेल्दी रहने के लिए लोग अपनी डाइट में फल और सब्जियां शामिल करना पसंद करते हैं। फलों और सब्जियों की सतह पर कीटनाशक के अवशेष हो सकते हैं, जो हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देते। इन कीटनाशकों में मौजूद जहरीले रसायन सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। आइए, दिल्ली सरकार के Department of Food Safety के अनुसार जानते हैं कि फलों और सब्जियों को कैसे साफ करना चाहिए।