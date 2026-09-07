सिंपल दाल खाकर हो गए हैं बोर? शेफ रणवीर बरार के टिप्स फॉलो कर बनाएं टमाटर दाल तड़का और ढाबा स्टाइल दाल 

Tomato Dal Tadka and Dhaba Style Dal Fry (representative image) image credit gemini
Dal Tadka Recipe: दाल भारतीय खाने का ऐसा हिस्सा है जिसे लोग घर से लेकर ढाबे और रेस्टोरेंट तक खाना पसंद करते हैं। दाल का स्वाद सिर्फ इसे पकाने में नहीं बल्कि सही तड़के में भी छिपा होता है। घर की साधारण दाल हो या ढाबे पर मिलने वाली दाल फ्राई, घी में भुने मसाले, अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसकी खुशबू और स्वाद दोनों को बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर आपको भी घर पर ढाबे जैसी दाल का स्वाद चाहिए तो दाल पकाते समय और तड़का लगाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज जानते हैं टमाटर दाल तड़का और ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
टमाटर वाली दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए दाल को पहले अच्छी तरह पकाना जरूरी है, क्योंकि टमाटर जैसी खट्टी चीज डालने के बाद दाल आसानी से नहीं गलती। चना दाल और उड़द दाल को नमक, हल्दी, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ प्रेशर कुकर में अच्छी तरह पकाएं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बहुत बारीक पीसने के बजाय थोड़ा मोटा या चंकी रखने से दाल में इनका स्वाद बेहतर तरीके से आता है।
टमाटर के तड़के के लिए टमाटर को मोटे टुकड़ों में काटें और घी, तेजपत्ता, जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, हींग, देगी मिर्च और धनिया पाउडर के साथ अच्छी तरह भूनें। टमाटर को ढककर पकाने के बजाय खुले में भूनने से उसका स्वाद और रंग बेहतर आता है। टमाटर में नमक डालने से वे जल्दी गलने लगते हैं। तड़के को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, क्योंकि इससे दाल में मसालों का स्वाद अच्छी तरह आता है। दाल को टमाटर के तड़के में मिलाने के बाद भी इसे कुछ देर खुले में पकाएं और जरूरत के अनुसार हल्का मैश करें, लेकिन पूरी तरह प्यूरी न बनाएं। इससे टमाटर के छोटे टुकड़ों का स्वाद बना रहता है। आखिर में घी, लाल मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का डालने से दाल का स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। चावल के साथ परोसना हो तो दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखी जा सकती है, जबकि रोटी या नान के साथ इसे थोड़ा गाढ़ा रखा जा सकता है।
ढाबा स्टाइल दाल फ्राई करने के लिए दाल की सही कंसिस्टेंसी और तड़के का सही तरीका महत्वपूर्ण है। इसके लिए भीगी हुई पीली अरहर दाल के साथ थोड़ी मूंग दाल मिलाई जा सकती है। मूंग दाल दाल को गाढ़ापन देने में मदद करती है और इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाती है। दाल में अदरक, हल्दी, देगी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर पानी के साथ प्रेशर कुकर में करीब तीन सीटी तक पकाएं। दाल पहले से भीगी हुई है तो पानी जरूरत के अनुसार ही डालें। शुरुआत में नमक कम रखें और दाल पकने के बाद स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। इससे दाल को अच्छी तरह नरम होने में मदद मिलती है।
दाल पकने के बाद इसे हल्के हाथ से घोटें और पूरी तरह प्यूरी न बनाएं, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल फ्राई में दाल की हल्की ग्रेनी टेक्सचर अच्छी लगती है। दाल का पहला तड़का घी में जीरा, अदरक और लहसुन डालकर तैयार करें। इसके बाद दूसरे तड़के में घी, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से दाल का रंग, खुशबू और स्वाद बढ़ता है। तड़के को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, क्योंकि इसी से दाल में मसालों का गहरा स्वाद आता है। दाल फ्राई को बहुत गाढ़ा बनाने के बजाय इसे हल्का रखें और इसकी रिचनेस घी और तड़के से आने दें। आखिर में हरा धनिया डालकर दाल सर्व करें।
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