सिंपल दाल खाकर हो गए हैं बोर? शेफ रणवीर बरार के टिप्स फॉलो कर बनाएं टमाटर दाल तड़का और ढाबा स्टाइल दाल 

टमाटर के तड़के के लिए टमाटर को मोटे टुकड़ों में काटें और घी, तेजपत्ता, जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, हींग, देगी मिर्च और धनिया पाउडर के साथ अच्छी तरह भूनें। टमाटर को ढककर पकाने के बजाय खुले में भूनने से उसका स्वाद और रंग बेहतर आता है। टमाटर में नमक डालने से वे जल्दी गलने लगते हैं। तड़के को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, क्योंकि इससे दाल में मसालों का स्वाद अच्छी तरह आता है। दाल को टमाटर के तड़के में मिलाने के बाद भी इसे कुछ देर खुले में पकाएं और जरूरत के अनुसार हल्का मैश करें, लेकिन पूरी तरह प्यूरी न बनाएं। इससे टमाटर के छोटे टुकड़ों का स्वाद बना रहता है। आखिर में घी, लाल मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का डालने से दाल का स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। चावल के साथ परोसना हो तो दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखी जा सकती है, जबकि रोटी या नान के साथ इसे थोड़ा गाढ़ा रखा जा सकता है।