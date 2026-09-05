नाखूनों का रंग बदलना, टूटना, गड्ढे या लाइन दिखना, Cleveland Clinic से जानें क्या हो सकते हैं कारण? 

अगर नाखून बहुत कमजोर हो गए हैं और थोड़े से दबाव में ही टूट जाते हैं, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। नाखून में इंफेक्शन या शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी इसकी वजह बन सकती है। आयरन, जिंक या सेलेनियम की कमी होने पर नाखून कमजोर, पतले और आसानी से टूटने या फटने वाले हो सकते हैं। आयरन की कमी होने पर नाखून बीच से अंदर की तरफ दबे हुए भी नजर आ सकते हैं।