नींबू पानी से कीटो डाइट तक, सोशल मीडिया के वायरल ट्रेंड्स कितने सुरक्षित हैं? Mayo Clinic से जानें 

ड्राई स्कूपिंग खासतौर पर जिम और फिटनेस से जुड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स में देखने को मिलता है। इसमें प्री वर्कआउट पाउडर को पानी में मिलाने के बजाय सीधे खाया जाता है। इसे एक्सरसाइज के दौरान बेहतर प्रदर्शन से जोड़ा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार कुछ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट प्रदर्शन में मदद कर सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन्हें बिना पानी के लेने से प्रदर्शन बेहतर होता है। इसके बजाय ड्राई स्कूपिंग से पर्याप्त हाइड्रेशन न मिलने के साथ पाउडर के गले में अटकने या दम घुटने का खतरा हो सकता है। इस ट्रेंड से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी जुड़े हैं। इसलिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना हो तो उसे पैकेज पर दिए निर्देशों के अनुसार ही लें। पाउडर को बिना पानी के सीधे खाने से बचें। किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले जरूरत और सही मात्रा को लेकर विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।