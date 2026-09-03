जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए बनाएं खूबसूरत लोटस पोशाक, जानें घर पर तैयार करने का आसान तरीका 

स्टेप 3: पोशाक का बेस तैयार करें

पंखुड़ियां तैयार करने के बाद अब पोशाक का बेस तैयार करें। इसके लिए आप चाहें तो हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं, जो देखने में खूबसूरत लगे। इसके लिए जितनी बड़ी आपको पोशाक चाहिए, उतने बड़े कपड़े को गोल आकार में काटें। फिर इसके सेंटर में कमर के साइज के अनुसार गोल काटें। इसके बाद एक लंबा कट लगाएं, जिससे पोशाक पहनाने में आसानी हो।