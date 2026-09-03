3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए बनाएं खूबसूरत लोटस पोशाक, जानें घर पर तैयार करने का आसान तरीका 

Laddu Gopal Lotus Dress: लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए आप इस जन्माष्टमी पर घर पर ही सुंदर लोटस पोशाक बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 03, 2026

Laddu Gopal Lotus Dress,, Lotus Dress

Laddu Gopal Poshak (file photo) image credit youtube /RadheCreations1

Laddu Gopal Poshak: जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को सजाने के लिए बाजार से पोशाक खरीदने के बजाय आप इस साल घर पर भी अपनी पसंद के रंग में सुंदर लोटस पोशाक तैयार कर सकते हैं। कमल की पंखुड़ियों से बनी यह पोशाक कान्हा जी को पहनाने के बाद बेहद सुंदर लगेगी। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2026 के लिए लड्डू गोपाल की लोटस पोशाक बनाने का आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका।

लड्डू गोपाल के लिए लोटस पोशाक बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

स्टेप 1: कपड़े का चुनाव करें
लड्डू गोपाल की लोटस पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के दो अलग अलग रंग के कपड़े का चुनाव करें।

स्टेप 2: कमल की पंखुड़ियां तैयार करें
पोशाक बनाने के लिए अब सबसे पहले अपनी पसंद के रंग के कपड़े से छोटे छोटे अंडाकार या पत्ती के आकार के टुकड़े काट लें। अब इन कपड़ों को दोनों तरफ से मोड़कर सिलाई करें, जिससे कमल की पंखुड़ियों जैसा आकार तैयार हो जाए।

स्टेप 3: पोशाक का बेस तैयार करें
पंखुड़ियां तैयार करने के बाद अब पोशाक का बेस तैयार करें। इसके लिए आप चाहें तो हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं, जो देखने में खूबसूरत लगे। इसके लिए जितनी बड़ी आपको पोशाक चाहिए, उतने बड़े कपड़े को गोल आकार में काटें। फिर इसके सेंटर में कमर के साइज के अनुसार गोल काटें। इसके बाद एक लंबा कट लगाएं, जिससे पोशाक पहनाने में आसानी हो।

स्टेप 4: पत्तियों को लगाएं
अब तैयार सारी पत्तियों को सिलाई मशीन की मदद से एक एक करके बेस पर लगाएं। एक के बाद एक पत्तियों को लगाते जाएं। इससे गोल घेर जैसा तैयार हो जाएगा।

स्टेप 5: ऊपर का हिस्सा तैयार करें
अब लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए गुलाबी या पोशाक से मैचिंग रंग के कपड़े की एक आयताकार पट्टी काट लें। कपड़े को मोड़कर लड्डू गोपाल की सीने और कंधे के नाप के अनुसार ऊपर का हिस्सा तैयार करें।

स्टेप 6: सजावट करें
ऊपर का हिस्सा तैयार होने के बाद इसके किनारों पर पतली गोटा पट्टी या लेस लगा दें। 

स्टेप 7: पोशाक से जोड़ें
अब तैयार हिस्से को लोटस वाले घेर के बीच में रखें और अच्छी तरह से सिलाई करके जोड़ दें। 

स्टेप 8: पोशाक की सजावट करें
अब लोटस पोशाक को और सुंदर बनाने के लिए पंखुड़ियों के किनारों पर मोती, स्टोन या सुनहरी लेस लगा सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार सजावट करके पोशाक को आकर्षक लुक दें।

स्टेप 9: मैचिंग पगड़ी बनाएं
अगर आप चाहें तो बचे हुए कपड़े से लड्डू गोपाल के लिए मैचिंग छोटी सी पगड़ी या कैप भी तैयार कर सकते हैं। इससे पूरी पोशाक का लुक और भी सुंदर लगेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 05:08 pm

Published on:

03 Sept 2026 05:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए बनाएं खूबसूरत लोटस पोशाक, जानें घर पर तैयार करने का आसान तरीका 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

नाखून पीले क्यों पड़ते हैं? जानें उम्र से लेकर नेल पॉलिश और फंगल इंफेक्शन तक कारण 

Toenail Fungus, Yellow Nail Syndrome
लाइफस्टाइल

बच्चे की जिद और गुस्सा शांत करने के आसान तरीके, UNICEF India से जानें Parenting Tips

Kids Anger, Child Behavior
लाइफस्टाइल

एक दिन में कितनी बार पेशाब करना सामान्य है?  कितनी बार जाना हो सकता है परेशानी का संकेत

Normal Urination Frequency, Frequent Urination,
लाइफस्टाइल

खाना खाने के बाद पेट भारी और गैस की समस्या रहती है तो अपनाएं ये 10 आसान तरीके, डाइजेशन रहेगा बेहतर

Gut Health, Digestive Health
लाइफस्टाइल

मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई : होटल, मिष्ठान भंडार, मीट शॉप में मिली गंदगी

मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई : होटल, मिष्ठान भंडार, मीट शॉप में मिली गंदगी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.