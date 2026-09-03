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खाना खाने के बाद पेट भारी और गैस की समस्या रहती है तो अपनाएं ये 10 आसान तरीके, डाइजेशन रहेगा बेहतर

Improve Digestion Naturally: गैस, कब्ज, पेट फूलने और अपच जैसी परेशानियों से बचने के लिए डाइट और डेली रुटिन में किन आदतों को शामिल करना चाहिए। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) से आइए जानते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 03, 2026

Gut Health, Digestive Health

Digestive System स्वस्थ रखने के उपाय (representative image) image credit Magnific

Healthy Digestion Tips: खाना खाने के बाद पेट भारी होना, गैस बनना, कब्ज या पेट फूलना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अगर पाचन को ठीक रखने के लिए खानपान और दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इन समस्याओं की संभावना कम की जा सकती है। आइए जानते हैं कि डेली रुटिन में किन आदतों को शामिल करने से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।

फाइबर की मात्रा बढ़ाएं

डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए खाने में पर्याप्त फाइबर होना जरूरी है। इसके लिए अपनी रोज की डाइट में फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, ओट्स और साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं। फाइबर मल को नरम रखने और आंतों की सामान्य गतिविधि को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या से बचने में मदद मिल सकती है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) भी स्वस्थ पाचन के लिए पर्याप्त फाइबर लेने की सलाह देती है। ध्यान दें, अगर अभी आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा कम है तो इसे अचानक बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। ऐसा करने पर गैस, पेट फूलने या ऐंठन की समस्या हो सकती है। फाइबर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं।

पर्याप्त पानी पिएं

पाचन तंत्र को ठीक से काम करने के लिए शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। पानी मल को नरम रखने में मदद करता है, जिससे उसे आंतों से बाहर निकालना आसान होता है। खासकर जब आप खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं, तब पर्याप्त पानी पीना और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए दिनभर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें।

चबाकर खाएं

पाचन की प्रक्रिया खाना निगलने के बाद ही शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। इसलिए भोजन को जल्दी जल्दी खाने के बजाय अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, चबाने से खाना छोटे टुकड़ों में टूटता है और लार में मौजूद एंजाइम इसके शुरुआती पाचन में मदद करते हैं। इसलिए हर निवाले को आराम से चबाकर खाएं।

कम प्रोसेस्ड खाना चुनें

पैकेट वाले और ज्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने के बजाय घर का ताजा और संतुलित खाना डाइट में शामिल करें। इसके लिए फल, सब्जियां, दालें, बीन्स और साबुत अनाज खा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों से फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो आंतों की सेहत को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, ज्यादा फैट वाला खाना कुछ लोगों में हार्टबर्न और पाचन संबंधी परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा तला और फैटी खाना कम करना बेहतर हो सकता है।

आराम से और ध्यान लगाकर खाएं

खाना खाते समय जल्दबाजी करने के बजाय आराम से भोजन करें। मोबाइल या टीवी देखते हुए बिना ध्यान दिए खाना खाने के बजाय भोजन पर ध्यान दें और हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं। ध्यान लगाकर खाना खाने की आदत पाचन प्रक्रिया को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है।

शरीर को रखें एक्टिव

डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए दिनभर बैठे रहने के बजाय शरीर को एक्टिव रखना भी जरूरी है। रोज टहलना, हल्की एक्सरसाइज करना या अपनी क्षमता के अनुसार कोई शारीरिक गतिविधि करना पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है।

तनाव कम करें

तनाव का असर पेट और पाचन पर भी पड़ सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहने पर कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लेने और दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश करें।

परेशानी की पहचान करें

हर व्यक्ति का पाचन तंत्र अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। किसी को दूध या डेयरी उत्पादों से परेशानी हो सकती है तो किसी को मसालेदार, तला हुआ या कोई दूसरा खास भोजन खाने के बाद गैस और पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। अगर किसी खास चीज को खाने के बाद बार बार परेशानी होती है तो उस पर ध्यान दें।

सोने से पहले खाना न खाएं

सोने से ठीक पहले खाना खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। खासकर भारी भोजन के बाद सीने में जलन या पेट में असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कुछ समय पहले ही खा लें।

प्रोबायोटिक

प्रोबायोटिक्स ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में लिए जाने पर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे में प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों को भी अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है।

डॉक्टर से सलाह लें

कभी कभार गैस, पेट फूलना या अपच होना आम बात हो सकती है। लेकिन अगर पाचन संबंधी समस्या बार बार हो रही है या लंबे समय से बनी हुई है तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें।

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Updated on:

03 Sept 2026 11:32 am

Published on:

03 Sept 2026 11:25 am

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