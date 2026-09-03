खाना खाने के बाद पेट भारी और गैस की समस्या रहती है तो अपनाएं ये 10 आसान तरीके, डाइजेशन रहेगा बेहतर

पैकेट वाले और ज्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने के बजाय घर का ताजा और संतुलित खाना डाइट में शामिल करें। इसके लिए फल, सब्जियां, दालें, बीन्स और साबुत अनाज खा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों से फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो आंतों की सेहत को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, ज्यादा फैट वाला खाना कुछ लोगों में हार्टबर्न और पाचन संबंधी परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा तला और फैटी खाना कम करना बेहतर हो सकता है।