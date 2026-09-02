करीब रहने और बात करने के बहाने! कोई आपको पसंद करने लगा है क्या? सात संकेतों से समझ सकते हैं

किसी को पसंद करने वाला व्यक्ति कई बार सीधे यह पूछने के बजाय घुमा फिराकर आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर सकता है। वह बातचीत के बीच रिलेशनशिप का जिक्र कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपको किस तरह के लोग पसंद हैं या किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर आपकी प्रतिक्रिया देख सकता है। कुछ लोग यह जानकारी सीधे आपसे पूछने के बजाय किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी लेने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद यह जानना हो सकता है कि सामने वाला पहले से किसी रिलेशनशिप में है या किसी और को पसंद करता है।