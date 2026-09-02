Face Fat कम करने के लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ नमक, पानी और नींद का भी रखें ध्यान 

शरीर पर जमा अतिरिक्त फैट कम करने का असर चेहरे पर भी दिखाई दे सकता है। इसलिए चेहरे की चर्बी कम करने के लिए सबसे पहले पूरे शरीर के वजन को स्वस्थ तरीके से मैनेज करना जरूरी है। इसके लिए बहुत कम खाना खाने या क्रैश डाइट अपनाने के बजाय सही तरीके से वजन कम करने की कोशिश करें। आप अपने खाने पर नजर रखने के लिए फूड डायरी या कैलोरी ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप दिनभर में क्या और कितनी मात्रा में खा रहे हैं।