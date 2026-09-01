Badshah – Isha Rikhi Divorce: पांच साल पुरानी मुलाकात, पांच महीने भी नहीं चली शादी; जानवरों से हमदर्दी रखती हैं ईशा रिखी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बादशाह और ईशा रिखी की पहली मुलाकात साल 2021 में एक पार्टी के दौरान हुई थी। दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। करीब चार साल तक डेट करने के बाद ने शादी कर ली। दोनों ने अपने रिश्ते को काफी समय तक मीडिया से दूर रखा था और लंबे समय तक अपने रिश्ते और शादी को लेकर खुलकर कोई बात नहीं की थी।